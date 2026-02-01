طرح أرض استاد الغردقة القديم للبيع بالمزاد العلني بعد 30 عامًا من توقف النشاط

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن الاستعداد لطرح أرض استاد الغردقة الرياضي القديم للبيع بالمزاد العلني، بعد نحو 30 عامًا من توقف الأنشطة الرياضية بالموقع وتحوله إلى منطقة مهجورة داخل مدينة الغردقة.

وأوضح المحافظ أن أرض الاستاد القديم تبلغ مساحتها نحو 162 ألف متر مربع، وتُقدَّر قيمتها السوقية بنحو ملياري جنيه، مشيرًا إلى أن الموقع خرج من الخدمة منذ سنوات طويلة بسبب تدهور حالته الإنشائية، حيث أدت المياه الجوفية إلى تدمير أرضية الملعب وتهالك المدرجات والمنشآت، فضلًا عن انهيار أجزاء من السور الخارجي، ما جعله غير صالح لأي نشاط رياضي.

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن طرح الأرض للبيع يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يتم توجيه العائد المالي لتمويل إنشاء مدينة رياضية وترفيهية متكاملة على مساحة 25 فدانًا شمال مدينة الغردقة، في واحدة من المناطق الحيوية بالمحافظة.

وأضاف أن المشروع الجديد يشمل إنشاء استاد رياضي حديث، وصالات رياضية متعددة الأغراض، وحمامات سباحة، ومدينة ترفيهية، إلى جانب تخصيص جزء من المساحة لإقامة نادٍ أو مركز شباب لخدمة أهالي المناطق المحيطة، بما يحقق بعدًا اجتماعيًا إلى جانب العائد الاستثماري.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المدينة الرياضية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتحويل شمال الغردقة إلى مركز رياضي متكامل قادر على استضافة البطولات المحلية والدولية، والمساهمة في اكتشاف المواهب الرياضية، فضلًا عن دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وشدد اللواء عمرو حنفي على أن استثمار أرض استاد الغردقة القديم يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الرياضية والسياحية بمحافظة البحر الأحمر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول العامة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز مكانة الغردقة كمدينة سياحية عالمية.