قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طرح أرض استاد الغردقة القديم للبيع بالمزاد العلني بعد 30 عامًا من توقف النشاط

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن الاستعداد لطرح أرض استاد الغردقة الرياضي القديم للبيع بالمزاد العلني، بعد نحو 30 عامًا من توقف الأنشطة الرياضية بالموقع وتحوله إلى منطقة مهجورة داخل مدينة الغردقة.

وأوضح المحافظ أن أرض الاستاد القديم تبلغ مساحتها نحو 162 ألف متر مربع، وتُقدَّر قيمتها السوقية بنحو ملياري جنيه، مشيرًا إلى أن الموقع خرج من الخدمة منذ سنوات طويلة بسبب تدهور حالته الإنشائية، حيث أدت المياه الجوفية إلى تدمير أرضية الملعب وتهالك المدرجات والمنشآت، فضلًا عن انهيار أجزاء من السور الخارجي، ما جعله غير صالح لأي نشاط رياضي.

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن طرح الأرض للبيع يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يتم توجيه العائد المالي لتمويل إنشاء مدينة رياضية وترفيهية متكاملة على مساحة 25 فدانًا شمال مدينة الغردقة، في واحدة من المناطق الحيوية بالمحافظة.

وأضاف أن المشروع الجديد يشمل إنشاء استاد رياضي حديث، وصالات رياضية متعددة الأغراض، وحمامات سباحة، ومدينة ترفيهية، إلى جانب تخصيص جزء من المساحة لإقامة نادٍ أو مركز شباب لخدمة أهالي المناطق المحيطة، بما يحقق بعدًا اجتماعيًا إلى جانب العائد الاستثماري.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المدينة الرياضية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتحويل شمال الغردقة إلى مركز رياضي متكامل قادر على استضافة البطولات المحلية والدولية، والمساهمة في اكتشاف المواهب الرياضية، فضلًا عن دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وشدد اللواء عمرو حنفي على أن استثمار أرض استاد الغردقة القديم يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الرياضية والسياحية بمحافظة البحر الأحمر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول العامة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز مكانة الغردقة كمدينة سياحية عالمية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ترشيحاتنا

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

كب كيك الجزر

لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد