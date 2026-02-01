طريقة تتبيل الفراخ وتخزينها قبل رمضان.. خطوات تحافظ على الطعم والجودة

مع اقتراب شهر رمضان، تلجأ كثير من الأسر إلى تجهيز الوجبات مسبقًا لتخفيف أعباء الطهي اليومية، وتأتي الفراخ على رأس قائمة الأطعمة التي يتم تتبيلها وتخزينها في الفريزر، لكن الحفاظ على مذاقها وجودتها يتطلب اتباع خطوات صحيحة.



تجهيز الفراخ قبل التتبيل

يُنصح بغسل الفراخ جيدًا بالماء والخل أو الليمون، ثم تصفيتها تمامًا من المياه، إذ إن وجود أي سوائل قد يؤثر على جودة التخزين ويغيّر الطعم.



مكونات تتبيلة مناسبة للتخزين



تعتمد التتبيلة الأساسية على الزبادي، والليمون أو الخل، مع إضافة الزيت والثوم والبصل البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والكمون والملح، ويمكن إضافة رشة حبهان مطحون للتخلص من أي روائح غير مرغوبة. وتُخلط المكونات جيدًا ثم تُفرك الفراخ من جميع الجهات.



طريقة التخزين الصحيحة



يُفضل تقسيم الفراخ حسب الوجبات، ووضعها في أكياس تفريز أو علب محكمة الغلق مع تفريغ الهواء جيدًا، وكتابة تاريخ التخزين عليها. ويمكن حفظ الفراخ المتبلة في الفريزر لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة دون أن تفقد مذاقها.

نصائح مهمة

يشدد الخبراء على تجنب إضافة البصل الطازج إلى التتبيلة عند التخزين الطويل، وعدم تجميد الفراخ وهي مبللة بالماء، مع ضرورة إذابتها داخل الثلاجة قبل الطهي وليس في درجة حرارة الغرفة.

اتباع هذه الخطوات يضمن الحصول على فراخ متبلة جاهزة بطعم مميز وجودة عالية طوال شهر رمضان.