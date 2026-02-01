قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه
قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً
غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية
دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له
خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز
الصومال ينفذ عملية عسكرية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب
بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور
توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
أسرار العائلة.. خالد الصاوي يكشف عن طقوس أول يوم رمضان مع زوجته | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حساسية اللاكتوز.. أعراض شائعة ونصائح للتعامل معها

حساسية اللاكتوز
حساسية اللاكتوز

تُعد حساسية اللاكتوز من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص، خاصة في مراحل عمرية مختلفة، وتحدث نتيجة عدم قدرة الجسم على هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب ومشتقاته، بسبب نقص إنزيم اللاكتاز في الأمعاء.

ويؤكد الأطباء أن حساسية اللاكتوز ليست مرضًا خطيرًا، لكنها قد تؤثر على جودة الحياة اليومية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

 ما هي حساسية اللاكتوز؟

حساسية اللاكتوز هي حالة يعجز فيها الجهاز الهضمي عن تكسير سكر اللاكتوز إلى مكوناته البسيطة، ما يؤدي إلى تخمره داخل الأمعاء، ويسبب مجموعة من الأعراض المزعجة بعد تناول منتجات الألبان.

أبرز أعراض حساسية اللاكتوز

تظهر الأعراض عادة خلال 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول الحليب أو مشتقاته، وتشمل

الانتفاخ والغازات

 آلام وتقلصات في البطن

الإسهال

 الغثيان وأحيانًا القيء

 الشعور بعدم الراحة بعد تناول منتجات الألبان

أسباب الإصابة بحساسية اللاكتوز

1- نقص إنزيم اللاكتاز منذ الولادة أو مع التقدم في العمر

2- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو التهابات الأمعاء

3- الإصابة بعدوى معوية تؤثر على امتصاص الإنزيمات

4- عوامل وراثية تلعب دورًا في ظهور الحالة

حساسية اللاكتوز اعراض حساسية اللاكتوز اسباب حساسية اللاكتوز مرض حساسية اللاكتوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الطقس

حالة الطقس| تحذير من ظاهرة جوية يومي الأثنين والثلاثاء

محافظ مطروح خلال اعتماد النتيجة

اعرف نتيجتك .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

ترشيحاتنا

حفل جائزة الدكتور علي السمّان للحوار والسلام

الكنيسة الأسقفية تحتفل بمرور 24 عامًا على اتفاقية الحوار وإطلاق جائزة علي السمان للسلام

انتخابات المحامين

المحامين تؤكد انتظام سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية

جولف

ختام ثالث بطولات سلسلة جولف مصر.. والويلزي ديفيدسون يخطف لقب مراسي

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد