حساسية اللاكتوز.. أعراض شائعة ونصائح للتعامل معها

تُعد حساسية اللاكتوز من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص، خاصة في مراحل عمرية مختلفة، وتحدث نتيجة عدم قدرة الجسم على هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب ومشتقاته، بسبب نقص إنزيم اللاكتاز في الأمعاء.

ويؤكد الأطباء أن حساسية اللاكتوز ليست مرضًا خطيرًا، لكنها قد تؤثر على جودة الحياة اليومية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

ما هي حساسية اللاكتوز؟

حساسية اللاكتوز هي حالة يعجز فيها الجهاز الهضمي عن تكسير سكر اللاكتوز إلى مكوناته البسيطة، ما يؤدي إلى تخمره داخل الأمعاء، ويسبب مجموعة من الأعراض المزعجة بعد تناول منتجات الألبان.

أبرز أعراض حساسية اللاكتوز

تظهر الأعراض عادة خلال 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول الحليب أو مشتقاته، وتشمل

الانتفاخ والغازات

آلام وتقلصات في البطن

الإسهال

الغثيان وأحيانًا القيء

الشعور بعدم الراحة بعد تناول منتجات الألبان

أسباب الإصابة بحساسية اللاكتوز

1- نقص إنزيم اللاكتاز منذ الولادة أو مع التقدم في العمر

2- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو التهابات الأمعاء

3- الإصابة بعدوى معوية تؤثر على امتصاص الإنزيمات

4- عوامل وراثية تلعب دورًا في ظهور الحالة