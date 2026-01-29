ابعد عنها.. أشياء غير متوقعة تسبب حساسية الصدر

لا يعاني مرضى حساسية الصدر والربو من أى مشكلات صحية في الغالب إلا عند التعرض لمحفزات معينة، لذا من المهم معرفتها ومحاولة تجنبها.

ووفقا لما جاء في موقع “كيلافند كلينك”، تشمل مسببات الحساسية المحتملة التي يمكن أن تسبب الربو التحسسي ما يلي:

الحيوانات الأليفة أو الحيوانات

يمكن أن تنشأ الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة أو الحيوانات من فرائها أو بولها أو لعابها أو من قشرة الحيوانات الأليفة، وهي عبارة عن قشور من الجلد.



حبوب اللقاح

هي مادة مسحوقية تنتجها الأشجار والأعشاب الضارة ونبات الرجيد.

وتكون حبوب لقاح الأشجار والأعشاب أكثر وفرة في فصل الربيع، بينما تطلق الأعشاب الضارة ونبات الرجيد حبوب لقاحها في فصل الخريف.



العفن

يوجد العفن عادةً في الأماكن الرطبة (مثل الأقبية).

في الهواء الطلق، يظهر العفن في الأيام الدافئة أو الرطبة، وبعد تغطية التربة بالنشارة أو بعد هطول الأمطار.

ينتج العفن أبواغًا تنتشر في الهواء وقد تُثير نوبات الربو.



عث الغبار

عث الغبار كائنات مجهرية تتغذى على جلد الإنسان، وتعيش على الأسطح الناعمة في المنزل، بما في ذلك السجاد والأثاث المنجد والوسائد والمراتب، ويُعد كل من العث نفسه وبرازه من مسببات الحساسية.



الصراصير

يمكن العثور على هذه الآفات في العديد من المنازل والمباني القديمة.

ويمكن أن يتسبب براز الصراصير ولعابها وأجزاء أخرى من جسمها في المعاناة من نوبات حساسية الصدر والربو.