أحمد مرتضى منصور: الزمالك شهد دخولا مالية كبيرة بعد سداد غرامة كهربا

أكد أحمد مرتضى منصور أن فترة تواجده في مجلس إدارة نادي الزمالك شهدت دخولًا ماليًا كبيرًا للنادي، مشيرًا إلى وجود أموال داخل النادي خاصة بعد سداد غرامة كهربا.

وقال أحمد مرتضى منصور، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أن هناك توجيهات كانت تستهدف مجلس إدارة الزمالك في تلك الفترة، الذي كان يقوده بنفسه، موضحًا أن الإدارة نجحت في تجاوز تلك التحديات المالية والإدارية.

وتابع أحمد مرتضى منصور أن المبلغ الذي تلقّاه من تركي آل الشيخ عقب التصالح بينهما، يمكنه تسليمه لنادي الزمالك إذا رغب بذلك.



