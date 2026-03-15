بعد التصالح.. أحمد مرتضى منصور يوضح مصير المبلغ المالي من تركي آل الشيخ



أكد أحمد مرتضى منصور أن المبلغ الذي تلقّاه من تركي آل الشيخ عقب التصالح بينهما، يمكنه تسليمه لنادي الزمالك إذا رغب بذلك.

وجاء ذلك بعد خلاف سابق بين الطرفين، حيث كان المستشار تركي آل الشيخ يسعى لانتقال لاعبين من الزمالك إلى النادي الأهلي، وهو ما رفضه مرتضى منصور، الذي اتخذ قرارًا معاكسًا بالتعاقد مع عبد الله السعيد بعد انتهاء عقده.

وبعد تصالحهما، دفع تركي آل الشيخ المبلغ لمرتضى منصور، ما أعاد العلاقة بين الطرفين إلى مسارها الطبيعي، مع الحفاظ على حرية مرتضى منصور في التصرف بالمال وفقًا لمصلحة نادي الزمالك.