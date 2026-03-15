أول منصب.. أسطورة تشيلسي يتولى تدريب تشيزينا الإيطالي

تعاقد نادي تشيزينا، أحد أندية الدرجة الثانية الإيطالية، مع اللاعب الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة نادي تشيلسي “آشلي كول” مدربًا جديدًا له، اليوم الأحد.

ووقّع “كول” عقدًا مع النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، حتى 30 يونيو، مع خيار التمديد بشروط معينة، وفقًا لما أعلنه تشيزينا.

ويُعدّ هذا المنصب التدريبي، هو الأول للاعب الظهير الأيسر السابق لناديي أرسنال وتشيلسي والمنتخب الإنجليزي، والذي بدأ مسيرته التدريبية منذ اعتزاله اللعب عام 2019.

وشملت مناصب “كول” السابقة، العمل مع فرانك لامبارد في ديربي، وتشيلسي، وإيفرتون، ومع واين روني في برمنجهام، بالإضافة إلى تدريب المنتخب الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان تشيزينا قد أقال ميشيل ميجاني يوم السبت.