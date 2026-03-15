قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: شظية صاروخ إيراني تصيب مبنى يسكنه القنصل الأمريكي في ⁠إسرائيل
استعدادات أمريكية لتنفيذ عملية برية محتملة داخل إيران
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
english EN
أخبار البلد

البابا لاون يوجه نداءً عاجلًا لوقف الحرب في الشرق الأوسط ويدعو إلى الحوار والسلام

ميرنا رزق

وجّه قداسة البابا لاون الرابع عشر، نداءً إنسانيًا عاجلًا، لوقف العنف في الشرق الأوسط، داعيًا إلى إحياء مسارات الحوار، من أجل إنهاء معاناة الشعوب المتضررة من الحرب، حيث جاء ذلك بعد تلاوته صلاة التبشير الملائكي، ظهر اليوم الأحد، بساحة القديس بطرس.

العنف لن يقود إلى العدالة

وأشار الحبر الأعظم إلى أن شعوب المنطقة تعيش منذ أسبوعين تحت وطأة عنف الحرب، حيث سقط آلاف الضحايا الأبرياء، واضطر كثيرون إلى مغادرة منازلهم، في ظل الهجمات التي طالت المدارس، والمستشفيات، والتجمعات السكنية.

وجدّد بابا الكنيسة الكاثوليكية قربه الروحي، وصلاته مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في هذه الأحداث المأساوية.

كذلك، أعرب الأب الأقدس عن قلقه العميق إزاء الأوضاع في لبنان، معربًا عن أمله في أن تسلك الأطراف المعنية طريق الحوار، بما يساعد السلطات على إيجاد حلول مستدامة للأزمة الراهنة، خدمةً للخير العام لجميع اللبنانيين.

وفي ختام ندائه، توجّه عظيم الأحبار باسم مسيحيي الشرق الأوسط، وباسم كل إنسان ذي إرادة صالحة إلى المسؤولين عن الصراع، حيث قال قداسة البابا لاون الرابع عشر: أوقفوا إطلاق النار! أعيدوا فتح مسارات الحوار!، مؤكدًا أن العنف لن يقود أبدًا إلى العدالة، أو الاستقرار، أو السلام الذي تتطلع إليه الشعوب.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مدحت العدل وطارق نور

محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد