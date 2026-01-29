لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تستخدم لأول مرة دورون الاطفاء للسيطرة على الحريق الذى نشب بمنطقة الزاريب بحى منشأة ناصر .

حريق منطقة الزرايب

يتواجد الآن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء محمد يوسف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بموقع الحريق الذي نشب بمنزل بمنطقة الزاريب بحى منشأة ناصر وامتد الي 3 منازل مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب (حي منشأة ناصر) بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ١٠ سيارات إطفاء ، وعدد من سيارات الاسعاف .

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن.