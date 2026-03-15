صورته على الجنيه.. جماهير الترجي تسخر من التونسي علي بن رمضان |شاهد

سخرت جماهير الترجي التونسي من محمد بن رمضان نجم الاهلي الحالي والترجي السابق.

ورفعت الجماهير لافتات تحمل صورا للسخرية من نجم الأهلي.

كما طبعت ورقا بشكل الجنيه المصري وعليها صورة بن رمضان.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الحادية عشرة مساء الأحد بتوقيت القاهرة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.