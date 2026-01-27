البسوا الكمامات.. جمال شعبان يوجه رسالة تحذيرية لمرضى الحساسية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الماضية والحالية هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب العواصف الرملية والترابية التي تؤثر على البلاد.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن هناك بعض المواطنين تم نقلهم لـ المستشفيات بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولذلك على الجميع الحذر.

وطالب جمال شعبان من مرضى الحساسية بارتداء الكمامة خلال النزول من البيت، حالة وجود عواصف رملية أو ترابية، حتى لا تحدث مضاعفات للمراضى الحساسية والأزمات الصدرية.

الأحوال الجوية

ولفت إلى أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تؤثر على عيون المواطنين، ولذلك ننصح في حالة وجود عواصف عدم النزول من البيت إلا في الأمور الضرورية.