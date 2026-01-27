خماسين مبكرة.. تحذيرات عاجلة من نشاط رياح وغبار في مصر غدا | تفاصيل

أكد محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد تشهد موجة خماسين مبكرة وهذا الامر جزء من تغيرات المناخ التي تؤثر علينا .



وقال فهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" لم نعتد تواجد رياح محملة بالاتربة في فصل الشتاء وكان من المعتاد أن تظهر الاتربة والرمال في شهر الربيع ".

وتابع: " هناك فارق كبير بين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل وهناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة في ساعات الليل".

وأكمل محمد علي فهيم : " محاصيل الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل تتأثر بتغيرات المناخ التي نشهدها حاليا "، مضيفا:" نوجه توصيات للمزارعين لحسن التعامل مع تغيرات المناخ من اجل حماية المحاصيل الزراعية ".

ولفت فهيم : " غدا سيكون هناك نشاط للرياح وسيكون هناك غبار وأتربة في الجو ومن يعاني من أي حساسية يجب أن يرتدي كمامة".