وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا... والصغرى بالقاهرة 11

طقس
طقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/ طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 21 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 23 08

السويس 23 08

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 17 07

كاترين 13 03

الطور 21 10

طابا 19 09

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 10

العلمين 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 06

رأس غارب 21 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 25 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 23 16

الفيوم 20 09

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 22 08

قنا 23 11

الأقصر 23 12

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 30 20

المدينة المنورة 28 12

الرياض 24 14

المنامة 20 17

أبوظبي 25 16

الدوحة 22 17

الكويت 22 11

دمشق 13 06

بيروت 16 14

عمان 11 06

القدس 11 06

غزة 18 13

بغداد 21 06

مسقط 24 20

صنعاء 25 07

الخرطوم 34 20

طرابلس 23 17

تونس 18 12

الجزائر 16 14

الرباط 18 16

نواكشوط 31 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 09 01

إسطنبول 14 11

إسلام آباد 17 05

نيودلهي 19 09

جاكرتا 29 23

بكين 01 06-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 10 02

أثينا 15 13

روما 15 08

باريس 09 01

مدريد 10 06

برلين 01 03-

لندن 10 04

مونتريال 11- 15-

موسكو 09- 11-

نيويورك 05- 12-

واشنطن 06- 17-

أديس أبابا 25 11

هيئة الأرصاد طقس البرودة أمطار

