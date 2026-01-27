مجلس جامعة الزقازيق يكلف بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتائج في المواعيد المقررة

عقد مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، جلسته الشهرية رقم (٥٩٦) اليوم الثلاثاء وذلك بحضور اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وممثلي وكلاء الكليات.

وفي مستهل الجلسة، تقدم الدكتور خالد الدرندلي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الجامعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، وكافة منتسبيها، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الرابع والسبعين، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بالدور الوطني المشرف الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل، وما يبذلونه من تضحيات وجهود مخلصة في سبيل صون أمن الوطن واستقراره، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج عن سعادته بتواجده بين قيادات جامعة الزقازيق، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، كما أشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الجامعة في دعم مسيرة التطوير، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون القائم مع الجامعة.

وعقب ذلك، بدأت فعاليات المجلس، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت، اعتماد عدد من اللوائح الدراسية لبعض برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدراسات العليا، ومن بينها تعديل اللائحة الدراسية لبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات، وكذلك إجراء تعديل محدود على اللائحة الداخلية لكل من برنامج بكالوريوس الصيدلة- فارم دي (pharm D) صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة بالجامعة، وذلك بنسبة لا تتجاوز ٢٠٪ من خلال إضافة مقرر اختياري بعنوان Teratogenic في ضوء اللائحة الداخلية لكلا البرنامجين، إضافة إلى إجراء التعديلات واستيفاء الملاحظات على لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

ولدعم منظومة العمل وتحفيز الكوادر، قرر مجلس الجامعة زيادة الفئات المالية على مستوى الدرجات الوظيفية لصرف حافز إثابة لجميع العاملين، نظير ما يبذلونه من جهود بعد مواعيد العمل الرسمية خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يقتصر صرف الحافز على من تتطلب حاجة العمل استمرارهم، وبما يعكس جهودًا غير عادية وتميزًا في الأداء، ويُسهم في تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين آليات العمل.

وفي إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية، شدد رئيس الجامعة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتائج في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن استقرار العملية التعليمية.

وفي مجال تعزيز الشراكات المؤسسية، وافق مجلس الجامعة على عدد من بروتوكولات التعاون، والتي شملت: بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وكلية الحاسبات والمعلومات، وبروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وكلية التربية النوعية، وأيضاً بروتوكول تعاون بين كلية التمريض وكلية التربية للطفولة المبكرة في المجالات التعليمية والتربوية الخاصة بالطفولة والمجالات الصحية، فضلاً عن بروتكول تعاون بين كلية التكنولوجيا والتنمية والشركة المصرية الألمانية للانتاج الزراعي بمدينة الصالحية محافظة الشرقية، وذلك في إطار دعم رسالة الجامعة في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأصيلًا لقيم الوفاء والعرفان، وافق المجلس على إطلاق اسم الأستاذة الدكتورة هدى درويش العميد الأسبق لكلية الدراسات الآسيوية العليا بالجامعة، على قاعة المناقشات بالكلية، كما وافق على إطلاق اسم الأستاذ الدكتور طلبة عويضة على الملعب الواقع أمام قاعة المنتديات بالجامعة.