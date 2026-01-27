محافظ بني سويف يوجه بـ العمل بالتوازي في مكونات مشروع الممشي السياحي الشرقي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل بمشروع المرسى السياحي على شاطئ النيل الشرقي بمدينة بني سويف، حيث شدد خلال الجولة على ضرورة العمل في كافة مكونات المشروع بالتوازي لضمان الانتهاء من التنفيذ والتسليم الابتدائي طبقاً للبرنامج الزمني المقرر، مناقشا مع طاقم التنفيذ والجهات الاستشارية تفاصيل الموقف التنفيذي، وموجهاً بزيادة معدلات الإنجاز لتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي تشرف عليه مديرية الري ببني سويف.

واستعرضت شيرين حسين، مسؤول المكتب الفني بالمحافظة، برفقة فريق العمل (مي علي عبد العزيز، زينب زكريا محمد، وإسراء حامد محمد)، المخطط العام للمشروع أمام المحافظ، موضحة أن أعمال التسوية بلغت نسبتها 85%، كما أشارت إلى الانتهاء من تنفيذ شبكة الري والصرف الزراعي بالكامل وإنشاء غرفة الطرمبة الخاصة بها، بالإضافة إلى توريد نحو 70% من أعمال التشجير التي يجري زراعتها حالياً لإضفاء المظهر الحضاري على المرسى.

ومن جانبه، استعرض المهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري، والمهندس أحمد الحسيني مدير إدارة التوسع الأفقي بالمديرية الموقف الفني للأعمال الشاطئية التي تنفذها إدارة التوسع الأفقي بمديرية الري، موضحا أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال التدبيش لميول شاطئ النيل لتأمين منطقة المرسى، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية والعزل الخارجي لكل من خزان صرف السفن السياحية وخزان الحريق، مع الانتهاء من أعمال الردم حولهما لضمان جاهزية منظومة الصرف والإطفاء بالموقع.

كما استعرض المهندس ناصر فراج، مدير مديرية الطرق والنقل، الموقف التنفيذي لمنظومة الإنارة والإنشاءات المعمارية، موضحا أنه تم توريد أعمدة الإنارة الديكورية بارتفاع ٣ أمتار وجارٍ تركيبها، حيث وصلت نسبة تمديدات كابلات الألمونيوم إلى 90% ، وفيما يخص المنشآت، أشار إلى الانتهاء من خرسانات غرفة الكهرباء وجارٍ تنفيذ المباني بها، بالإضافة إلى الانتهاء من صب وتوقيع القواعد الخاصة بأعمدة الكهرباء، مع استمرار العمل في تركيب أعمال الكريتال والأسوار بعد الانتهاء من المحارة وتركيب تيجان الأعمدة.

فيما أشار مهندسو الشركة المنفذة إلى أنه تتم المراجعة المستمرة مع استشاري مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بجامعة القاهرة (استشاري المشروع)، للتأكيد من أن كافة الأعمال تتم طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة، مؤكدين تواجد المعدات اللازمة في الموقع، بما في ذلك اللوادر، الحفارات، وسيارات خلط الخرسانة، مع الالتزام بتواجد الهيكل الإداري وفريق المساحة لضمان دقة التنفيذ الفني في كافة مراحل المشروع.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة التنسيق الفوري بين مديرية الري ومديرية الطرق لتذليل أي عقبات قد تعيق أعمال الرصف النهائية أو تنسيق الموقع العام، مشدداً على أن جودة التنفيذ يجب أن تتماشى مع المعايير الفنية المعتمدة في المراسي السياحية الكبرى، موجها بمتابعة يومية ترفع تقاريرها للمكتب الفني، لضمان تواجد الطواقم الفنية والأجهزة المساحية في الموقع بصفة مستمرة لضمان دقة التوقيع الهندسي لكافة المرافق.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة للمقاول المنفذ بضرورة تكثيف العمالة في قطاع "الرصيف النهري" و"الممرات"، مع البدء الفوري في تركيب أعمال الكريتال للبوابات الرئيسية والفرعية التي تم الانتهاء من خرساناتها، مؤكدا أن أي تأخير في الجداول الزمنية المعتمدة سيقابل بإجراءات حازمة، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في خريطة التنمية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه ركيزة أساسية لتنشيط السياحة النيلية بمحافظة بني سويف، حيث يستهدف تحويل الشاطئ الشرقي إلى واجهة سياحية متكاملة قادرة على استقبال السفن السياحية، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المحلي من خلال ربط المرسى بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

ويتكون المشروع من منظومة إنشائية وجمالية متكاملة تشمل: الأسوار والبوابات المجهزة بغرف أمن، وأعمال الطرق ومناطق انتظار السيارات، والرصيف النهري المرتكز على الخوازيق، بالإضافة إلى ممرات مشاة وأماكن جلوس حضارية، ويضم المرسى بنية تحتية متطورة تشمل غرفة كهرباء، خزان حريق، وخزان صرف مخصص للوحدات السياحية، مع منظومة تنسيق موقع وأعمال تشجير واسعة تغطي أغلب مساحة المشروع.