وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية في بني سويف | تفاصيل مهمة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف - المشرف العام على وحدةالسكان ورئيس لجنة التنمية البشرية، اجتماعاً موسعاً لإطلاق المبادرات السكانية الجديدة لعام 2026  والتي تستهدف تعزيز الجهود في ملف السكان ، بجانب عرض حصاد الإنجازات المحققة في هذا الملف.

جاء ذلك بحضور :محمد سيد البحيري، مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المناطق والهيئات والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجالس القومية للمرأة ، والطفولة والطفولة،والسكان والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية، ومديري وحدات السكان ومنسقي السكان بالمديريات والهيئات.

في بداية الاجتماع طالب نائب المحافظ بتضافر كافة الجهود وزيادة وحدة وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية ،وهو ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير خلال احتفالية أعياد الشرطة وذكري الثورة ، مؤكداً أن الدولة المصرية تخوض حالياً "معركة وعي" حقيقية، موضحا أن القضية السكانية لم تعد مجرد ملف إداري، بل هي قضية أمن قومي من الطراز الأول، تتطلب تكاتف كافة الجهات الحاضرة من أجهزة تنفيذية، ومؤسسات دينية (الأزهر والأوقاف والكنيسة)، ومجتمع مدني.

ووجه نائب المحافظ رسالة حازمة للجهات المشاركة قائلاً: "إن واجبنا اليوم تبني استراتيجيات السكان بجميع أبعادها (الصحية، التعليمية، والتمكين الاقتصادي) بروح المقاتل في معركة الوعي، لضمان ألا تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد"، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على النجاحات التي حققتها المحافظة في هذا الملف،والذي توج بتكريم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم من قبل نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية خلال فعالية إطلاق الخطة العاجلة لتنمية السكان ، وهو التكريم الذي يعد تكريما لكافة العاملين  في ملف السكان ببني سويف، وشهادة نجاح لريادة المحافظة في تحويل "النمو السكاني" من عبء إلى ثروة بشرية منتجة.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية لعام 2026، والتي تتضمن مبادرات نوعية ورائدة وتؤرخ لمرحلة جديدة من العمل في الملف السكاني ،حيث تم الإعلان عن  مبادرة "رواد العمل السكاني": التي تستهدف تطويع الذكاء الاصطناعي في حملات التوعية الميدانية بالمدارس والجامعات، مبادرة "نعم نحو شباب واعٍ": لترسيخ مفاهيم الصحة الإنجابية وحقوق الطفل كجزء من الأمن المجتمعي، بجانب مبادرة "أنا ريادي": لتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً كحل جذري لتحسين الخصائص السكانية.

من جانبه، استعرض مقرر لجنة التنمية البشرية، آليات العمل المستقبلية التي تربط بين "المرصد الوطني السكاني" وبين التحركات الميدانية لمنسقي الوحدات بالمديريات والمراكز، مؤكداً أن هدف عام 2026 هو الموائمة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، مع التركيز على المبادرات النوعية  مثل 1000 قائد سكاني" و"ثروتك معاك" لاستثمار طاقات كبار السن وطاقات الشباب في آن واحد.

كما تم استعراض أبرز الإنجازات والجهود التي نفذتها وحدة السكان الرئيسية بديوان عام المحافظة خلال عام 2024/2025 ، وتضمنت الإشارة على الطفرة التي حققتها الوحدة في ملف السكان ، حيث تم تنفيذ 5501 نشاط وفعالية خلال عامي 2024 و2025، وصلت خدماتها إلى 692 ألفاً و133 مستفيداً في كافة نجوع وقرى المحافظة.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

