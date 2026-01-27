رئيس جامعة بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة

استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف علي المجلس القومي للسكان لمحافظة بني سويف، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان في القضايا المرتبطة بالصحة العامة، وتنمية الأسرة، وبناء الوعي المجتمعي. جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني حامد،عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ونقيب الأطباء بالمحافظة، والدكتورة حنان الزبلاوي عميد كلية التمريض، و محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور محمد ناجي وكيل كلية الطب، ورؤساء أقسام النساء والتوليد والأطفال حديثي الولادة.



وضم الوفد كل من الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أحمد خيري مساعد نائب الوزير للعمليات، محمد مختار مدير مكتب نائب الوزير، والدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة.

و استهل رئيس الجامعة اللقاء بالترحيب بنائب الوزير، مؤكدًا أن جامعة بني سويف تحرص على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية، وتعزيز مفاهيم الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة، من خلال دورها التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع. كما أشار إلى استعداد الجامعة لتسخير إمكاناتها العلمية والبحثية، وكليات القطاع الطبي، للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية المشتركة.

من جانبها، نقلت الدكتورة عبلة الألفي تحيات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لرئيس الجامعة وجميع منتسبيها، معربةً عن تقديرها لدور جامعة بني سويف كصرح أكاديمي فاعل في دعم جهود الدولة في الملف السكاني، مؤكدة أهمية الشراكة مع الجامعات في نشر الوعي الصحي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان وتنمية الأسرة.

وعقب الاستقبال، تم عقد اجتماع موسع مع كل من عميدي كليتي الطب والتمريض، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورؤساء أقسام النساء والتوليد، والاطفال حديثي الولادة، حيث ناقشت الدكتورة عبلة الألفي الملفات الحيوية التي تهتم بها وزارة الصحة، وعلي رأسها ملف الصحة الانجابية للمرأة وتنظيم الأسرة من خلال اطلاق وزارة الصحة عددًا من المبادرات للحد من الولادة القيصرية وتشجيع المرأة الحامل علي الولادة الطبيعية، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة عقب الولادة مباشرة حفاظا علي صحة المرأة والطفل حديث الولادة نظرا للعواقب الوخيمة للولادة القيصرية علي صحة الأم والمولود.

و تأتي تلك المبادرة تماشيا مع توجهات الدولة المصرية الجديدة حيث أظهرت آخر الاحصائيات أن مصر تعد أولي دول العالم في الولادة القيصرية بنسبة 80% عام 2025 بعد أن كانت 10% فقط عام 2000 والذي ترتب عليه زيادة نسب الوفيات لدي الأمهات والأطفال وارتفاع نسب إصابة الاطفال بمرض التوحد، الأمر الذي استدعي وبشكل عاجل تدخل فوري وسريع من أجهزة الدولة ووزارة الصحة وإطلاق مبادرات مثل" الضنا غالي" علي سبيل المثال لا الحصر للحفاظ علي صحة المرأة والطفل وترك وقت كاف بين الولادة الأولي والثانية.



ومن هنا تأتي أهمية تلك الزيارة لنائب وزير الصحة والسكان لمناقشة تلك التطورات مع مسئولي القطاع الطبي بالجامعة للعمل علي تنفيذ دورات تدريبية لأطباء الامتياز والتمريض عن أهمية الولادة الطبيعية للحفاظ علي صحة الأم والطفل حديث الولادة، وتفعيل ما يسمي بعيادات المشورة الأسرية داخل المستشفيات الجامعية لتقديم تلك النصائح للسيدات الحوامل إلي جانب تهيئة المناخ وتوفير كافة السبل للعمل علي زيادة نسب الولادة الطبيعية داخل المستشفيات الجامعية وكذلك التابعة لوزارة الصحة.وتنظيم قوافل طبية لجميع أرجاء المحافظة لنشر الوعي لدي الأمهات.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تقديراً لجهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتنمية الأسرة، واعتزازاً بالدور التنويري والأكاديمي الذي تقوم به جامعة بني سويف في خدمة قضايا الوطن، وتعبيراً عن عمق روابط التعاون المثمر والتقدير المتبادل بين المؤسستين، والتي تسهم وبشكل رائد في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.