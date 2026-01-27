وكيل تعليم بني سويف تستقبل لجنة اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للثانوية العامة

استقبلت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، لجنة الوزارة المعنية بعقد المقابلات الشخصية لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر والمنظم لانطلاق الامتحانات.

ورحّبت وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة، معربة عن تقديرها للدور الوطني المهم الذي يقومون به في دعم منظومة الامتحانات، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا باختيار قيادات امتحانية تتسم بالكفاءة والخبرة والانضباط، وقادرة على تحمل المسؤولية وإدارة اللجان بحسم وعدالة. كما شهدت جانبًا من المقابلات الشخصية التي تُجرى لاختيار رؤساء ومراقبي لجان الشهادة الثانوية العامة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة، وانتقاء أفضل العناصر المؤهلة لقيادة اللجان بما يضمن انضباط العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة أن هذه المقابلات تمثل خطوة أساسية وحاسمة في منظومة الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة تُعد مسؤولية وطنية لا تقبل أي تهاون، وأن حسن اختيار القيادات الامتحانية هو خط الدفاع الأول لضمان النزاهة والشفافية.

واختتمت وكيل الوزارة بتأكيد ثقتها الكاملة في قيادات التعليم بمحافظة بني سويف، وقدرتهم على تقديم نموذج مشرف في إدارة امتحانات الثانوية العامة، بما يعكس قوة الدولة وهيبة العملية التعليمية، ويضع مصلحة الطلاب في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك بحضور جمال ياسين، مدير شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأحمد عبد المنعم من الشؤون القانونية بالوزارة، ومحمد محمود عويس من الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، محمد عبد الرؤوف من الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، إيهاب عثمان رئيس لجنة الإدارة للثانوية العامة بقطاع أسيوط، جمعة عرفات، عصام علي من شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية.