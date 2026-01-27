قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف تستقبل لجنة اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للثانوية العامة

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

استقبلت  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، لجنة الوزارة المعنية بعقد المقابلات الشخصية لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر والمنظم لانطلاق الامتحانات.

ورحّبت وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة، معربة عن تقديرها للدور الوطني المهم الذي يقومون به في دعم منظومة الامتحانات، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا باختيار قيادات امتحانية تتسم بالكفاءة والخبرة والانضباط، وقادرة على تحمل المسؤولية وإدارة اللجان بحسم وعدالة. كما شهدت جانبًا من المقابلات الشخصية التي تُجرى لاختيار رؤساء ومراقبي لجان الشهادة الثانوية العامة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة، وانتقاء أفضل العناصر المؤهلة لقيادة اللجان بما يضمن انضباط العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة أن هذه المقابلات تمثل خطوة أساسية وحاسمة في منظومة الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة تُعد مسؤولية وطنية لا تقبل أي تهاون، وأن حسن اختيار القيادات الامتحانية هو خط الدفاع الأول لضمان النزاهة والشفافية.

واختتمت وكيل الوزارة بتأكيد ثقتها الكاملة في قيادات التعليم بمحافظة بني سويف، وقدرتهم على تقديم نموذج مشرف في إدارة امتحانات الثانوية العامة، بما يعكس قوة الدولة وهيبة العملية التعليمية، ويضع مصلحة الطلاب في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك بحضور جمال ياسين، مدير شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأحمد عبد المنعم من الشؤون القانونية بالوزارة، ومحمد محمود عويس من الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، محمد عبد الرؤوف من الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، إيهاب عثمان رئيس لجنة الإدارة للثانوية العامة بقطاع أسيوط، جمعة عرفات، عصام علي من شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وائل جسار

وائل جسار يشوّق جمهوره لحفل عيد الحب بدار الأوبرا

الفنان أحمد كشك

أحمد كشك يخوض السباق الرمضاني بمسلسل الكينج مع محمد إمام

السقا

أحمد السقا: تركيزي الفترة الجاية على السينما ومشاركتي في رمضان 2026 واردة

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد