محافظ بني سويف يشارك في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، يرافقه نائبه " السيد بلال حبش" في فعاليات احتفالية “جائزة مصر للتميز الحكومي” في دورتها الرابعة، والتي شهدها معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأقيمت تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

جاء ذلك بحضور عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الهيئات والجامعات، إلى جانب عدد كبير من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد محافظ بني سويف أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تتبناها الدولة لترسيخ ثقافة التميز والجودة والحوكمة داخل الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تُجسد توجه الدولة المصرية نحو بناء جهاز إداري حديث وكفء، قادر على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلى أن مشاركة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية، وحرصه على تكريم الفائزين، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم مسيرة الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، وتشجيع التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية والعاملين بها.

وأوضح المحافظ أن محافظة بني سويف تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق مفاهيم التميز المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، من خلال تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب الرائدة في مجالات التميز الحكومي وقياس الأداء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي المصرية.

يُذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تستهدف مختلف الجهات الحكومية، من وزارات ومحافظات وجامعات وهيئات، وتشمل عددًا من الفئات التي تعزز التميز المؤسسي والفردي، وتدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبدأ أن التميز ثقافة عمل مستدامة وليس مجرد تكريم دوري.