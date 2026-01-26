قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشارك في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، يرافقه نائبه " السيد بلال حبش" في فعاليات احتفالية “جائزة مصر للتميز الحكومي” في دورتها الرابعة، والتي شهدها معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأقيمت تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

جاء ذلك بحضور عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الهيئات والجامعات، إلى جانب عدد كبير من القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد محافظ بني سويف أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تتبناها الدولة لترسيخ ثقافة التميز والجودة والحوكمة داخل الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تُجسد توجه الدولة المصرية نحو بناء جهاز إداري حديث وكفء، قادر على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلى أن مشاركة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية، وحرصه على تكريم الفائزين، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم مسيرة الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، وتشجيع التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية والعاملين بها.

وأوضح المحافظ أن محافظة بني سويف تولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق مفاهيم التميز المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، من خلال تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب الرائدة في مجالات التميز الحكومي وقياس الأداء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي المصرية.

يُذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تستهدف مختلف الجهات الحكومية، من وزارات ومحافظات وجامعات وهيئات، وتشمل عددًا من الفئات التي تعزز التميز المؤسسي والفردي، وتدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبدأ أن التميز ثقافة عمل مستدامة وليس مجرد تكريم دوري.

بني سويف محافظ بني سويف السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفل عيد الحب في الأوبرا 13 فبراير

يسرا

بفستان أسود.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

آيتن عامر

آيتن عامر تعلن عدم السماح بتصوير جنازة زوج شقيقتها

بالصور

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد