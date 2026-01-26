فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها

شهدت قرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، نشوب حريق داخل منزل مما أسفر ذلك عن مصرع أم وابنتيها، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.



حيث تعود وقائع الحادث بورد بلاغ الى الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف، يفيد بنشوب حريق داخل منزل في قرية نزلة البرقي التابعة إلى دائرة مركز الفشن، ووجود وفيات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ؛ وذلك لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، إلى جانب سرعة السيطرة على الحريق وإخماده.

حيث بعد الانتقال والفحص، تبين مصرع أم وابنتيها إثر نشوب حريق داخل غرفة المعيشة في منزلهن، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى أحد المستشفيات، والتحفظ عليها داخل المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الأجهزة الأمنية في بني سويف محضرًا بالحادث، وتم إسناد التحقيقات إلى الجهات المختصة من أجل تولي التحقيقات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.