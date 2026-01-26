أخبار بني سويف| المحافظ ورئيس الجامعة يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء



في إطار الاحتفال بالذكرى الــ 74 لأعياد الشرطة المصرية ، قام " صباح اليوم" الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، يرافقه اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، بوضع أكليل الزهور على النُصب التذكاري لشهداء الشرطة داخل معسكر قوات الأمن بأبو سليم ، حيث تم عزف لحن سلام الشهيد وسط الموسيقي العسكرية ، ثم قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن على مر العصور.

جاء ذلك في حضور عدد من قيادات المحافظة التنفيذية والعسكرية والأمنية ،في مقدمتهم:السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،الدكتور طارق على رئيس جامعة بني سويف،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،العميد طيار أحمد محمد حسين قائد قاعدة بني سويف الجوية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية

مصرع شخص تحت عجلات القطار ببني سويف

لقي شخص مصرعه اليوم الأحد، صدمه قطار أمام مزلقان السادات بمدينة بني سويف خلال عبوره شريط السكك الحديدية من مكان غير مصرح به ، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان السادات بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية عيد الشرطة الــ 74 بمعسكر قوات الأمن

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، احتفالية مديرية أمن بني سويف بعيد الشرطة الـ 74 بمعسكر قوات الأمن، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة.

حيث بدأت مراسم الاحتفال بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وعزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن.