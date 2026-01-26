قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام
70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض
ترامب: وقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض يدمر الولايات المتحدة
خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ ورئيس الجامعة يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء

في إطار الاحتفال بالذكرى الــ 74 لأعياد الشرطة المصرية ، قام " صباح اليوم" الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، يرافقه اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، بوضع أكليل الزهور على النُصب التذكاري لشهداء الشرطة داخل معسكر قوات الأمن بأبو سليم  ، حيث تم عزف لحن  سلام الشهيد وسط  الموسيقي العسكرية ، ثم قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن على مر العصور.

جاء ذلك في حضور عدد من قيادات المحافظة التنفيذية والعسكرية والأمنية ،في مقدمتهم:السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،الدكتور طارق على رئيس جامعة بني سويف،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،العميد طيار أحمد محمد حسين  قائد قاعدة بني سويف الجوية،  أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،  محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ولفيف من  القيادات الأمنية  والعسكرية والتنفيذية

مصرع شخص تحت عجلات القطار ببني سويف
لقي شخص مصرعه اليوم الأحد، صدمه قطار أمام مزلقان السادات بمدينة بني سويف خلال عبوره شريط السكك الحديدية من مكان غير مصرح به ، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان السادات بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية عيد الشرطة الــ 74 بمعسكر قوات الأمن
شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، احتفالية مديرية أمن بني سويف بعيد الشرطة الـ 74 بمعسكر قوات الأمن، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة جمعة  مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة.

حيث بدأت مراسم الاحتفال بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وعزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن.

بني سويف عيد الشرطة محافظ بني سويف

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

معرض الكتاب 2026

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد