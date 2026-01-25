قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

في إطار الاحتفال بالذكرى الــ 74 لأعياد الشرطة المصرية ، قام " صباح اليوم" الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، يرافقه اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، بوضع أكليل الزهور على النُصب التذكاري لشهداء الشرطة داخل معسكر قوات الأمن بأبو سليم  ، حيث تم عزف لحن  سلام الشهيد وسط  الموسيقي العسكرية ، ثم قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن على مر العصور.

جاء ذلك في حضور عدد من قيادات المحافظة التنفيذية والعسكرية والأمنية ،في مقدمتهم:السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،الدكتور طارق على رئيس جامعة بني سويف،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،العميد طيار أحمد محمد حسين  قائد قاعدة بني سويف الجوية،  أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،  محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ولفيف من  القيادات الأمنية  والعسكرية والتنفيذية

وعقب مراسم وضع الإكليل، صافح المحافظ قيادات أجهزة وإدارات المديرية،مقدما التهنئة لهم بعيدهم تلك المناسبة الوطنية التي سطرت  ملحمة للصمود وأيقونة للتضحية قام بها رجال الشرطة أثناء تصديهم بكل بسالة وإقدام  لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة ، مثمناً الجهود الكبيرة والتضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة في بسط الأمن والأمان في ربوع مصر وحفظ استقرار الوطن،والذي يوفر المناخ الملائم والآمن لتحقيق التنمية ، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وكان المحافظ"د.محمد هاني غنيم" قد بعث برقية تهنئة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية  وقطاعات وزارة الداخلية بالمحافظة، أعرب خلالها عن تهانيه لهم بتلك الذكرى الوطنية ، سائلاً المولى عزوجل أن يعيدها على الشعب المصري عامة وجهاز الشرطة خاصة  بمزيد من التقدم والازدهار وأن تظل راية مصر عالية خفاقة على مر العصور

تجدر الإشارة إلى أن عيد الشرطة يتم الاحتفاء به سنوياً ، تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية التي جاد فيها  50 شهيدا بأرواحهم بجانب  عشرات المصابين  من رجال الشرطة المصرية الأبطال خلال مواجهتهم لقوى الاحتلال الإنجليزي الغاشم في الــخامس والعشرين من شهر يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني ديوان محافظة الإسماعيلية لعناصر الاحتلال البريطاني "حينذاك"

بني سويف عيدالشرطة محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

