الدقهلية.. فريق طبي ينقذ ذراع مريض من البتر المحقق في اللحظات الأخيرة بمستشفى أجا
بعد ساعات من الرعب .. خروج ربة منزل وأطفالها الأربعة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء
مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية عطارة شمال رام الله
الأزهر : عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين
صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب
بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر.. غدا
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
بدعم صندوق رعاية المُبتكرين .. طلاب مصر في تحدي السيارات الذكية بقطر Shell Eco-Marathon 2026 | صور
الهلال الأحمر يُسيّر قافلة «زاد العزة» 123 مُحملة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية إلى غزة
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة وإيقاف أعمال شد أعمدة للدور الأرضي بدون ترخيص بقري بني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم متابعة تجهيزات تطوير موقف سيارات الأجرة بقرية بلفيا واسترداد الباكيات غير المستغلة التابعة للوحدة المحلية، إلى جانب تنفيذ أعمال قص وتقليم الأشجار بشارع دوران الجزيرة بواسطة إدارة الحدائق.

وفي قطاع النظافة، تم تنفيذ حملة مكبرة شملت رفع المخلفات من عدد من الشوارع الرئيسية، منها المدخل القبلي وشارع بورسعيد وعزبة بلبل والطريق الدائري وطريق أحمد وهبة وشارع حلمي الملط وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع عبد السلام عارف، كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع القمامة والمخلفات من مداخل وطرق قرى تزمنت الشرقية والغربية وبني هارون وبلفيا والحكامنة والدوالطة وبني حمد.

وفي ملف التعديات، تمت إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بقرية بني هارون، كما تم إيقاف أعمال شد أعمدة للدور الأرضي بدون ترخيص بقرية تزمنت الشرقية والتحفظ على الأخشاب، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإنارة بعدد من الطرق والمداخل، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

بني سويف الفشن تزمنت

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»

الطاقة المتجددة

برلماني: توطين صناعة الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لمصر نحو الريادة الإقليمية

المتاحف

كيف تعامل القانون مع المتورطين في التواجد بدون ترخيص داخل المواقع الأثرية؟ اعرف التفاصيل

أحمد حلمى الشريف

اقتراحات برلمانية لتوطين صناعة النقل الأخضر وتحويل مصر لمركز إقليمي

بالصور

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

فيديو

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

