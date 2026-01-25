إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة وإيقاف أعمال شد أعمدة للدور الأرضي بدون ترخيص بقري بني سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم متابعة تجهيزات تطوير موقف سيارات الأجرة بقرية بلفيا واسترداد الباكيات غير المستغلة التابعة للوحدة المحلية، إلى جانب تنفيذ أعمال قص وتقليم الأشجار بشارع دوران الجزيرة بواسطة إدارة الحدائق.

وفي قطاع النظافة، تم تنفيذ حملة مكبرة شملت رفع المخلفات من عدد من الشوارع الرئيسية، منها المدخل القبلي وشارع بورسعيد وعزبة بلبل والطريق الدائري وطريق أحمد وهبة وشارع حلمي الملط وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع عبد السلام عارف، كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع القمامة والمخلفات من مداخل وطرق قرى تزمنت الشرقية والغربية وبني هارون وبلفيا والحكامنة والدوالطة وبني حمد.

وفي ملف التعديات، تمت إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بقرية بني هارون، كما تم إيقاف أعمال شد أعمدة للدور الأرضي بدون ترخيص بقرية تزمنت الشرقية والتحفظ على الأخشاب، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإنارة بعدد من الطرق والمداخل، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.