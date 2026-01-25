أخبار بني سويف: انطلاق مُبادرة إجازة في مركز شباب.. والمحافظ يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أعياد الشرطة

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

مسابقات فنية ورياضية بمبادرة إجازة في مركز شباب ناصر ببني سويف



أطلقت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف برئاسة هشام الجبالي مبادرة وزارة الشباب “إجازة في مركز شباب”

بحضور الدكتور ابوالخير عبدالتواب وكيل المديرية للرياضة والدكتور وجيه بدوي مدير إدارة تنمية النشئ و علي ممدوح شرف الدين الراعي الرسمي للمبادرة وذلك بمركز شباب ناصر شمال المحافظة .

حيث تم تنظيم يوم رياضي ومسابقات فنية في الرسم الفوري ومسابقات رياضية ومعلومات عامة وألعاب الشطرنج والدمنيو ختاما بمباريات لكرة القدم وغيرها من البرامج الترفيهية وبرامج التوعية ضد التدخين والمخدرات وغيرها من البرامج الهادفة ضمن مبادرة "إجازة في مركز شباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بكافة المديريات وبمديرية الشباب والرياضة ببني سويف

محافظ بني سويف يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة يناير

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة ،أعياد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير جاء فيها:

(يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم _بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف_بأصدق التهاني وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير،أعادهما الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها)

فحص وعلاج 95 ألف حالة مجاناً في قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ،تحت إشراف أجهزة وإدارات وقطاعات مديرية الصحة، في دعم جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أهمية وضرورة التكامل ابين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الصحية النوعية التي تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف سنوي _ عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، بشأن جهود القوافل الطبية التي تم تنفيذها بالتعاون بين المديرية ومؤسسة راعي مصر للتنمية_ أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي _ خلال النصف الثاني من عام 2025، وتضمن مؤشرات إنجاز القوافل الطبية المجانية التي تم تنفيذها بعدد من قرى ومراكز المحافظة.