محافظ بني سويف يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة يناير

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة ،أعياد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير جاء فيها:

(يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم _بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف_بأصدق التهاني وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير،أعادهما الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها)

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من:السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، السيد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ،السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،السيد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،السيد الفريق أحمد فتحي إبراهيم رئيس أركان حرب القوات المسلحة،السيدة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بـأعمال وزير البيئة ،هنأهم خلالها بهذه المناسبة الوطنية،وأن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.