انطلاق مبادرة أنت أقوى من المخدرات في بني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتوره هبه الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف انطلقت اليوم مبادرة التوعية بمخاطر المخدرات تحت شعار (أنت أقوى من المخدرات)، وذلك بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف – إدارة شؤون المرأة.



حضر الافتتاح الدكتورة دعاء محمد سعيد مدير إدارة شؤون المرأة،

وقام بالتدريب الأستاذ علاء شحاتة منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وفريق وحدة متطوعي الصندوق.



جاءت المبادرة بهدف تدريب الرائدات الريفيات على برامج التوعية بمخاطر الإدمان، استعدادًا لتنفيذ حملات توعوية داخل قرى بندر ومركز بني سويف كمرحلة أولى، على أن تمتد لتشمل باقي مراكز المحافظة.



تضمن اللقاء المحاور التالية:

التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والخط الساخن لخدمات العلاج.



التدخين وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.



عرض فيديو توعوي حول خسائر مخدر الحشيش.



عرض فيديو حول مخاطر المخدرات التخليقية.

عرض فيلم "4×6" لتوضيح الخسائر النفسية والاجتماعية التي يمر بها متعاطي المواد المخدرة.



كيفية حماية الأبناء من الوقوع في براثن الإدمان.



ويأتي ذلك في إطار أولويات وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وحرصها على سلامة أبنائنا وحمايتهم من الوقوع في خطر التعاطي.