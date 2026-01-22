قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع ختام أعمال امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي  انطلقت السبت الماضي 17 يناير، وتختتم اليوم، الخميس.

وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات نحو 68 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 328 لجنة على مستوى مدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ صباح اليوم، لمتابعة سير الامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان، حيث رافقه كل من  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد عزت، مدير إدارة تعليم بني سويف.

وخلال تفقده عددا من اللجان بمدارس مدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر المتطلبات وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية في يومها الأخير، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى"، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات "فترة ثانية".

وشدد على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ويسر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

من جهتها، أشارت وكيل التعليم، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم لتلقى أية  شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة.

وأوضحت أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين: قطاع" أ “مقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، ويضم 163 لجنة امتحان في 3 إدارات (بني سويف، والفشن، والواسطى)، بإجمالي  34 ألفا و858 طالبا وطالبة، بينما يضم قطاع (ب)، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، 165 لجنة في إدارات  ”ناصر، سمسطا، إهناسيا، ببا"، بإجمالي 33 ألفا و61 طالبا وطالبة.

بني سويف تعليم بني سويف الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

الاهلي

ثنائي الأهلي الجديد ضمن قائمة الفريق لمواجهة يانج افريكانز

دوري أبطال أوروبا

مرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا | خروج 4 أندية و30 فريقا يصارعون بالجولة الأخيرة

وليد الركراكي

كاف يكرم الركراكي رغم تتويج السنغال | تكتيكات استثنائية وأداء مغربي رائع في البطولة القارية

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد