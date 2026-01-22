محافظ بني سويف يتابع ختام أعمال امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي انطلقت السبت الماضي 17 يناير، وتختتم اليوم، الخميس.

وبلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات نحو 68 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 328 لجنة على مستوى مدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ صباح اليوم، لمتابعة سير الامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان، حيث رافقه كل من أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد عزت، مدير إدارة تعليم بني سويف.

وخلال تفقده عددا من اللجان بمدارس مدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر المتطلبات وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية في يومها الأخير، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى"، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات "فترة ثانية".

وشدد على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ويسر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

من جهتها، أشارت وكيل التعليم، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم لتلقى أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة.

وأوضحت أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين: قطاع" أ “مقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، ويضم 163 لجنة امتحان في 3 إدارات (بني سويف، والفشن، والواسطى)، بإجمالي 34 ألفا و858 طالبا وطالبة، بينما يضم قطاع (ب)، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، 165 لجنة في إدارات ”ناصر، سمسطا، إهناسيا، ببا"، بإجمالي 33 ألفا و61 طالبا وطالبة.