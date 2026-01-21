أهلي 2008 يفوز على تليفونات بني سويف بثلاثية نظيفة وديًّا

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2008 فاز على تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

جاءت ثلاثية فوز «أهلي 2008» عن طريق سيف أحمد الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء، ومحمد صبري شندي الذي أضاف الهدف الثالث.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًّا، وأحمد علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، ومحمد الزاملي مدرب الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.