القبض على المتهمين بالتعدي على طالب بسلاح أبيض في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (طالب "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بتضرره من (عدد من الأشخاص) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثين إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة حدوث مشاجرة بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .





