الحبس 6 أشهر لمدرس حاسب آلي بتهمة التحرش بطفلة في الطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة المتهم بالقضية رقم 11048 لسنة 2025 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 5851 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة ، لاتهامه بالتحرش الجنسي والاعتداء على الطفلة بدائرة فسم شرطة الطالبية بالحبس 6 أشهر .





تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم مدرس حاسب آلي بالتحرش جنسياً بالطفلة والتي لم تبلغ من العمر 18 عاماً ميلادياً، مستغلاً كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أتى أموراً وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية، بقصد الحصول من المجني عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية.

كما واجهت النيابة المتهم بتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها، عن طريق نشر مقاطع إباحية لها دون رضاها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، مما عرض أمن وأخلاق المجني عليها للخطر.