المؤبد لمتهم شرع في قتل شخصين وسرق سيارة بالوادي الجديد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، بالسجن المؤبد على متهم، لقيامه بالاشتراك مع آخرين هاربين في الشروع في قتل شخصين، وسرقة السيارة الخاصة بأحد المجني عليهما، بدائرة مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.



صدر الحكم برئاسة المستشار عمر فهمي صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو محمد سلطان، وأحمد أبو العلا كدواني، وأمانة سر عادل حسين.



وتعود وقائع القضية رقم 3767 لسنة 2025 جنايات الفرافرة، إلى تلقي مركز شرطة الفرافرة بلاغًا بوصول المجني عليه كريم . م . ص إلى مستشفى الفرافرة مصابًا بطلق ناري.

وكشفت تحريات النقيب إبراهيم محمد عبدالعزيز، معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم هاني . م . م وآخرين هاربين. وتبين من التحريات أن المجني عليه الأول محمد . ف . م كان قد اكتشف سرقة سيارته من أمام مسكنه بقرية البويطي بالواحات التابعة لمديرية أمن الجيزة، فقام بالبحث عنها برفقة المجني عليه الثاني.



وبعد تتبعهما لكاميرات المراقبة، توصلا إلى مرور السيارة المسروقة عبر الكارتة بطريق الفرافرة/ديروط، فقاما بملاحقتها حتى عثرا عليها يستقلها المتهم وآخرون. وعند مطالبتهما لهم بالتوقف، أطلق المتهمون وابلًا من الأعيرة النارية تجاه المجني عليهما، ما أسفر عن إصابتهما، وإصابة المجني عليه الثاني بطلق ناري.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة من ضبط المتهم الأول، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط ثلاثة متهمين آخرين هاربين.



وبإحالته للمحاكمة، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.



وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابة الوادي الجديد، قد أحال المتهم وثلاثة آخرين هاربين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم النيابة تهم الشروع في قتل المجني عليهما بإطلاق أعيرة نارية صوبهما، وسرقة سيارة مملوكة للمجني عليه الأول بالطريق العام باستخدام الإكراه، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر عدة.