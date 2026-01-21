قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جريمة تهز غرب أسيوط.. زوج ينهي حياة زوجته بـ 18 طعنة بسبب خلافات أسرية

إيهاب عمر

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بـ 18 طعنة، على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما داخل مسكنهما بشارع البندر، بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص بالاعتداء على زوجته مستخدمًا سلاحًا أبيض داخل منزلهما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث قاد العقيد أحمد مخلوف، مفتش المباحث، والرائد زياد بخيت، معاون وحدة مباحث القسم، أعمال الفحص والمعاينة، والتي كشفت قيام المتهم «محمد . ي» تاجر مواش، بطعن زوجته «منى . و» بعدد 18 طعنة متفرقة بالجسد، بسبب خلافات زوجية.

وتم نقل المجني عليها إلى مستشفى الإيمان العام في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقي العلاج، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم، فيما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

خلافات زوجية قسم شرطة أول أسيوط أمن أسيوط أخبار أسيوط تاجر مواشي ينهي حياة زوجية

