خلاف على وجبة.. الإعدام شنقًا لعاملين أنهيا حياة صاحب مطعم في أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط عاملين بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بإنهاء حياة صاحب مطعم، على خلفية خلاف نشب بينهما بسبب أولوية الحصول على وجبة طعام بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وبأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.

وصول جثة صاحب مطعم

تعود وقائع القضية رقم 11126 لسنة 2021 جنايات أول أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا من مستشفى الإيمان العام بوصول المدعو «حسين. م. ح»، المقيم بجزيرة الواسطى بمركز الفتح، وصاحب مطعم، جثة هامدة، وبها طلقات نارية، حيث جرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات على وجبة طعام

وكشفت تحريات الرائد أحمد أبو ستيت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، أن مرتكبي الواقعة هما «أحمد. ع. م» 34 عامًا، نقاش، و«محمود. ص. م» 25 عامًا، عامل.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، بسبب طلبهما وجبة طعام من المطعم المملوك للمجني عليه، تطورت إلى مشادة كلامية، أعقبها قيام المتهم الأول بتحرير محضر ضد المجني عليه، انتهى بحبسه لمدة 24 ساعة.



وأضافت التحريات أن المتهمين اتفقا لاحقًا على التخلص من المجني عليه، حيث قاما بإحضار سلاحين ناريين عبارة عن بندقية آلية وفرد محلي الصنع. وقام أحد المتهمين بالاتصال بالمجني عليه وطلب منه إعداد قائمة وجبات وإحضارها إلى منطقة نزلة عبداللاه.

وعند وصول المجني عليه إلى المكان، فوجئ بالمتهم الثاني يشهر في وجهه سلاحًا ناريًا فرد محلي الصنع، ويمنعه من الحركة، بينما خرج المتهم الأول من مكان اختبائه حاملاً بندقية آلية، وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه، ما أسفر عن إصابته إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال.