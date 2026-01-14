قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ اليوم 14-1-2026
الإمام الأكبر: الأزهر مؤسسة إسلامية تعليمية معنية بقضايا الأمة ولا نتدخل في السياسة
أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه
المبعوث الشخصي لأمين الأمم المتحدة: ندعم أدوار الوسطاء لإنهاء الأزمة فى السودان
إدخال مواد العلوم الحديثة والاستعانة ب100خبير ياباني.. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
الخارجية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أحداث السودان ووضعنا خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها
شيخ الأزهر للشباب: احذروا أي فكر يدعو للإساءة للمسيحيين أو تكفير المسلمين
وزير الخارجية: لدينا تقييم كامل لكل الخسائر في السودان ويجب وقف إطلاق النار
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلاف على وجبة.. الإعدام شنقًا لعاملين أنهيا حياة صاحب مطعم في أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط عاملين بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بإنهاء حياة صاحب مطعم، على خلفية خلاف نشب بينهما بسبب أولوية الحصول على وجبة طعام بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وبأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.

وصول جثة صاحب مطعم 

تعود وقائع القضية رقم 11126 لسنة 2021 جنايات أول أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا من مستشفى الإيمان العام بوصول المدعو «حسين. م. ح»، المقيم بجزيرة الواسطى بمركز الفتح، وصاحب مطعم، جثة هامدة، وبها طلقات نارية، حيث جرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات على وجبة طعام 

وكشفت تحريات الرائد أحمد أبو ستيت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، أن مرتكبي الواقعة هما «أحمد. ع. م» 34 عامًا، نقاش، و«محمود. ص. م» 25 عامًا، عامل. 

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، بسبب طلبهما وجبة طعام من المطعم المملوك للمجني عليه، تطورت إلى مشادة كلامية، أعقبها قيام المتهم الأول بتحرير محضر ضد المجني عليه، انتهى بحبسه لمدة 24 ساعة.


وأضافت التحريات أن المتهمين اتفقا لاحقًا على التخلص من المجني عليه، حيث قاما بإحضار سلاحين ناريين عبارة عن بندقية آلية وفرد محلي الصنع. وقام أحد المتهمين بالاتصال بالمجني عليه وطلب منه إعداد قائمة وجبات وإحضارها إلى منطقة نزلة عبداللاه.

وعند وصول المجني عليه إلى المكان، فوجئ بالمتهم الثاني يشهر في وجهه سلاحًا ناريًا فرد محلي الصنع، ويمنعه من الحركة، بينما خرج المتهم الأول من مكان اختبائه حاملاً بندقية آلية، وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه، ما أسفر عن إصابته إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال.

