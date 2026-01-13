سوء سلوك.. السجن المشدد 3 سنوات لمبيض محارة أنهى حياة ابنته بأسيوط| تفاصيل

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، مبيض محارة، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بإنهاء حياة ابنته بسبب سوء سلوكها بمنطقة غرب البلد بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء.

وصول جثة ربة منزل

تعود وقائع القضية رقم 7268 لسنة 2025 جنايات أول أسيوط، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة أول أسيوط من نقطة شرطة مستشفى الإيمان العام بوصول "أسماء . ب . س" 26 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مبيض محارة ينهي حياة ابنته



توصلت تحريات الرائد زياد محمود سيد، معاون وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها، ويدعى "بدري . س . س" 50 عامًا، مبيض محارة، على إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب سوء سلوك المجني عليها، بعد أن شاهد جيرانها أشخاصًا يصعدون إلى مسكنها مستغلين سفر زوجها للعمل وإقامتها بمفردها مع طفليها.



وأضافت التحريات أن المتهم "والدها" طلب منها الإقامة معه في منزله، لكنها رفضت ذلك. ويوم الواقعة شاهد أحد الجيران أحد الأشخاص أثناء صعوده إلى مسكنها الساعة 2 صباحًا، وظل بمسكنها حتى الساعة 4 فجرًا، وفور نزوله قام الأهالي بالإمساك به والاتصال بشقيقها، الذي حضر برفقة والدها، وقاما بأخذها إلى منزلهم للإقامة معهم.



وأثناء قيام والدها بإحضار طعام من مطبخ المنزل، قامت باستفزازه، وعلى إثر ذلك قام بطعنها بسكين المطبخ في صدرها، ما أدى إلى إصابتها إصابة قاتلة أودت بحياتها.