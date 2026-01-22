قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تدريب 12 ألف شاب وفتاة.. «بني سويف» تتصدّر المحافظات في تنفيذ مبادرات التنمية البشرية والشمول المالي

بني سويف
بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير الختامي لبرنامج التدريب على الشمول المالي وريادة الأعمال، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وبنك مصر، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وضمن خطة المحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة وتحسين الخصائص السكانية.

وكشف التقرير، الذي عرضه بلال حبش نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية، عن نجاح البرنامج في تجاوز المستهدفات المقررة بنسبة 120٪، حيث تم تدريب أكثر من 12 ألف شاب وفتاة بمختلف مراكز المحافظة خلال الفترة من يناير 2025 حتى يناير 2026، مقارنة بالمستهدف الأولي الذي كان مقدرًا بـ 10 آلاف متدرب.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة ضمن البرنامج التدريبي، الذي يُعد نموذجًا واقعيًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المصرفية الوطنية والمجتمع المدني، خاصة وأن البرنامج يتقاطع بشكل مباشر مع الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، والتي ترتكز على قطاعات حيوية مثل الصناعة والاتصالات والمشروعات الصغيرة والتنمية الزراعية.

من جانبها، أشادت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموغرافي ورئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، بالأداء النوعي للمحافظة بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مؤكدة أن بني سويف من أوائل المحافظات في تنفيذ تكليفات الوزارة المتعلقة بملف السكان، لا سيما من خلال مبادرتي "ألف قائد سكاني" و"بناء" لكسب التأييد للقضية السكانية.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي أشرفت عليه وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والتي يديرها محمد البحيري، مدير وحدة السكان المركزية بالمحافظة ومقرر لجنة التنمية البشرية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بالوزارة، محاور دقيقة حول ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، بمشاركة فاعلة من:م ؤسسة صناع الخير للتنمية: ممثلة في الأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء، والأستاذة شرين الشافعي، مسؤولة تنفيذ البرنامج من قبل المؤسسة.. وبنك مصر: ممثلاً في قطاع تطوير أعمال الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

بالإضافة إلى وحدة السكان بالمحافظة وفريق العمل التنفيذي بوحدة السكان: نيرة نبيل (مسؤولة التخطيط بالوحدة)، هاجر حسين (مسؤولة التنسيق والمتابعة)، نهلة حمدي مصطفى (مسؤولة الإحصاء)، ندا فتحي، هبة الله مصطفى، محمد محمود، وأعضاء مبادرة 1000 قائد سكاني.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لمواجهة الزيادة السكانية وتحويل القوى الشبابية إلى عناصر منتجة تدعم الاقتصاد الوطني عبر مهارات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، مع استمرار المحافظة في تقديم الدعم لكافة المبادرات التي تستهدف بناء قدرات الكوادر الشابة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

