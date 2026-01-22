نائب محافظ بني سويف: تسريع الإجراءات للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصرف الصحي

وذلك بحضور: المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام حياة كريمة و محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف

ناقش نائب محافظ بني سويف الإجراءات المطلوبة لتذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل في عدد المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز بني سويف وناصر والواسطى ، والتي قاربت على الانتهاء ، وكذا متابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي ببا وناصر

وقد أكد نائب محافظ بني سويف تضافر الجهود والمتابعة المستمرة لتسريع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحي، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين في عدد من قرى المحافظة ، مشيرًا إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق المستهدف منها