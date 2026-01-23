قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقد جديد| جلسة مرتقبة بين الزمالك ومحمود بنتايج
مصرع أم وأطفالها الأربعة في تسرب غاز داخل شقتهم بشبرا الخيمة
هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 500 حالة تعدي ضمن الموجة الـــ 28

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات،التي تُشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" منذ انطلاق المرحلة في 10 يناير الجاري وحتى 21 من نفس الشهر" قد وصل إلى 522حالة (123 حالة أملاك دولة + 399 زراعة) ،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر(يناير وفبراير ومارس ) ، حيث بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير الجاري ، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

الدكتور عبد اللطيف الواصل

برنامج ثقافي سعودي طوال أيام معرض الكتاب.. تفاصيل

مؤتمر دافوس

منتدى دافوس 2026 يختتم أعماله وسط هيمنة تحركات ترامب..تفاصيل

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس

المقارنة بين الإخوة
المقارنة بين الإخوة
المقارنة بين الإخوة

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

