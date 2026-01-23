بني سويف.. مديرية العمل: توفير 1498 فرصة شغل وتعيين 58من ذوي الهمم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير تضمن جهود وإنجازات مديرية العمل خلال الربع الأخير من عام 2025 ،والذي عرضه المهندس أحمد العربي مدير عام المديرية، متضمنًا مؤشرات الأداء في مجالات التشغيل، التدريب المهني، السلامة والصحة المهنية، الرعاية"تفتيش العمل"،والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار متابعة جهود المديرية في دعم سوق العمل وتحسين بيئة التشغيل بالمحافظة.

أوضح التقرير أنه" خلال أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر " في مجال التشغيل، بلغ عدد المسجلين لفرص العمل 10آلاف و124 مواطنًا، تم توفير 1498 فرصة عمل، إلى جانب إبرام 508 عقد عمل بالخارج،كما تم التفتيش على 186منشأة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفر ذلك عن تعيين 58من ذوي الهمم. وتم توفيق أوضاع 23 من الأجانب.

أما في مجال التدريب المهني، فقد أصدرت المديرية 3492 شهادة قياس مستوى مهارة، وأكثر من 3400 ترخيص مزاولة حرفة، ونفذت 3 دورات تدريبية استفاد منها 49متدربًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 705 منشأة، وتحرير 197 محضر مخالفة، وتنظيم 23 ندوة توعية استفاد منها 432 مواطنًا.

وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 315 منشأة، وتحرير 280محاضر، وتنظيم 8 ندوات توعية استفاد منها 171مواطنًا،فيما تلقت المديرية 163 شكوى فردية، تم تسوية 102 شكوى منها وديًا، وإحالة 7 للقضاء، بينما لا تزال 54 شكوى قيد البحث

وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، تم تقديم 46 خدمة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.