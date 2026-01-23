قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
يضعف النظام الدولي.. إسبانيا تعلن أسباب رفضها الانضمام لمجلس السلام
بعد إثارة القضية في مسلسل قسمة العدل.. إيمان العاصي: من حق الأب يتصرف في أملاكه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بني سويف.. مديرية العمل: توفير 1498 فرصة شغل وتعيين 58من ذوي الهمم

محافظ بني سويف ووكيل وزارة العمل
محافظ بني سويف ووكيل وزارة العمل
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير تضمن جهود وإنجازات مديرية العمل خلال الربع الأخير من عام 2025 ،والذي عرضه المهندس أحمد العربي مدير عام المديرية، متضمنًا مؤشرات الأداء في مجالات التشغيل، التدريب المهني، السلامة والصحة المهنية، الرعاية"تفتيش العمل"،والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار متابعة جهود المديرية في دعم سوق العمل وتحسين بيئة التشغيل بالمحافظة.

أوضح التقرير أنه" خلال أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر " في مجال التشغيل، بلغ عدد المسجلين لفرص العمل 10آلاف و124 مواطنًا، تم توفير 1498 فرصة عمل، إلى جانب إبرام 508 عقد عمل بالخارج،كما تم التفتيش على 186منشأة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفر ذلك عن تعيين 58من ذوي الهمم. وتم توفيق أوضاع 23 من الأجانب.

أما في مجال التدريب المهني، فقد أصدرت المديرية 3492 شهادة قياس مستوى مهارة، وأكثر من 3400 ترخيص مزاولة حرفة، ونفذت 3 دورات تدريبية استفاد منها 49متدربًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 705 منشأة، وتحرير 197 محضر مخالفة، وتنظيم 23 ندوة توعية استفاد منها 432 مواطنًا.

وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 315 منشأة، وتحرير 280محاضر، وتنظيم 8 ندوات توعية استفاد منها 171مواطنًا،فيما تلقت المديرية 163 شكوى فردية، تم تسوية 102 شكوى منها وديًا، وإحالة 7 للقضاء، بينما لا تزال 54 شكوى قيد البحث

 وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، تم تقديم 46 خدمة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.

بني سويف العمل محافظة بني سويف

