محافظات

فحص وعلاج 95 ألف حالة مجاناً في قافلة طبية ببني سويف

قافلة ببني سويف
قافلة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ،تحت إشراف أجهزة وإدارات وقطاعات مديرية الصحة، في دعم جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أهمية وضرورة التكامل ابين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الصحية النوعية التي تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف سنوي _ عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، بشأن جهود القوافل الطبية التي تم تنفيذها بالتعاون بين المديرية ومؤسسة راعي مصر للتنمية_ أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي _ خلال النصف الثاني من عام 2025، وتضمن مؤشرات إنجاز القوافل الطبية المجانية التي تم تنفيذها بعدد من قرى ومراكز المحافظة.

 

وبحسب  التقرير،تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 95 ألفًا و254 مواطنًا في عدد من التخصصات،حيث تم إجراء 31354 كشفاً في تخصص الرمد، و9028في العظام، 10349  في الباطنة، و25301في تخصص الأطفال،و313 في الجلدية،و18817 في الأنف والأذن، و92 كشف نساء، فضلًا عن توزيع 8804 نظارة طبية على المستحقين ، وذلك في الفترة من أول يوليو إلى 31 ديسمبر 2025.

 

وقد أشاد محافظ بني سويف، بجودة الخدمات التي قدمتها القافلة الطبية للمترددين عليها، مؤكداً أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية، لافتاً إلى جهود المحافظة في التشبيك بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل كافة القطاعات ومختلف الفئات، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.


 

