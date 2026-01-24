إزالة تعديات ومبان مخالفة بمركز ومدينة بني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف جهودها الميدانية المكثفة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع متطلباتهم بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، إلى جانب الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري بالمرور الميداني لمتابعة المتغيرات المكانية وأعمال لجان التصالح، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من الشوارع الحيوية، شملت شارع بورسعيد، ميدان العبور، المدخل البحري، شارع عبد السلام عارف، شارع صلاح سالم، طريق السادات، كورنيش النيل، وشارع ترعة البوصة، كما تم استكمال أعمال الدهانات بطريق ديمو.

كما أسفرت الحملات عن إزالة سور مخالف بقرية رياض باشا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.