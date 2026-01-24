قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
محافظات

جامعة بني سويف تحقق نجاحا متميزا في تصنيف تايمز للموضوعات 2026

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ان الجامعة شهدت تقدمًا ملحوظا فى تصنيف تايمز للموضوعات 2026 ، حيث إحتلت  مراتب متميزه محليا و دوليا حيث حققت محليا فى العلوم الطبية و الصحية المرتبة 6 والمرتبة 7 فى العلوم الفيزيائية و المرتبة ال 11 فى علوم الحياة
و لأول مرة الظهور الأول فى علوم الحاسوب.

وعلى النطاق الدولى حققت الجامعه  المرتية 601-800 فى العلوم الطبية و الصحية و المرتبة 801-1000 فى علوم الحاسوب و المرتبة 601-800 فى العلوم الهندسية و المرتبة 601-800 فى علوم الحياة وأخيرا فى العلوم الفيزيائية حققت المرتبة 601-800.

وأوضح رئيس الجامعة ، ان تصنيف تايمز للجامعات العالمية يشير  إلى تصنيف الجامعات في 11 مجالًا مثل علوم الحاسوب، العلوم الطبية و الصحية، والهندسة، وتعتمد منهجية التقييم على معايير التدريس والبحث العلمي والنظرة الدولية كما يعتمد التصنيف على مؤشرات أداء دقيقة في التدريس و بيئة البحث وجودته ، النظرة الدولية وتُقارن الجامعات في هذه المجالات.
 

وثمن رئيس الجامعة  الجهود المبذوله للارتقاء بوضع الجامعة وترتيبها داخل مختلف التصنيفات، وحث على مواصلة العمل في هذا الملف لوضع الجامعة على خريطة المنافسة العالمية في مجال الخدمات التعليمية.

وأشارت الدكتوره سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة ان  النتائج المتميزة التي حققتها الجامعة تعكس بشكل ايجابى  الخطوات التي اتخذتها الجامعة ضمن إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، والتى تركز على  أهمية التصنيفات العالمية كأداة استرشادية تسهم في تحسين الأداء للمؤسسات الأكاديمية والبحثية مع دول العالم المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

بني سويف جامعة بني سويف التصنيف

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود محليًا بدعم مكاسب أسبوعية قوية عالميًا واقتراب الأوقية من 5 آلاف دولار

غرفة الرعاية

التأهيل للتأمين الصحي الشامل وتطوير البنية المؤسسية على رأس أولويات الغرفة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

ذكرى وطنية خالدة.. وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

