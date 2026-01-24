جامعة بني سويف تحقق نجاحا متميزا في تصنيف تايمز للموضوعات 2026

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ان الجامعة شهدت تقدمًا ملحوظا فى تصنيف تايمز للموضوعات 2026 ، حيث إحتلت مراتب متميزه محليا و دوليا حيث حققت محليا فى العلوم الطبية و الصحية المرتبة 6 والمرتبة 7 فى العلوم الفيزيائية و المرتبة ال 11 فى علوم الحياة

و لأول مرة الظهور الأول فى علوم الحاسوب.

وعلى النطاق الدولى حققت الجامعه المرتية 601-800 فى العلوم الطبية و الصحية و المرتبة 801-1000 فى علوم الحاسوب و المرتبة 601-800 فى العلوم الهندسية و المرتبة 601-800 فى علوم الحياة وأخيرا فى العلوم الفيزيائية حققت المرتبة 601-800.

وأوضح رئيس الجامعة ، ان تصنيف تايمز للجامعات العالمية يشير إلى تصنيف الجامعات في 11 مجالًا مثل علوم الحاسوب، العلوم الطبية و الصحية، والهندسة، وتعتمد منهجية التقييم على معايير التدريس والبحث العلمي والنظرة الدولية كما يعتمد التصنيف على مؤشرات أداء دقيقة في التدريس و بيئة البحث وجودته ، النظرة الدولية وتُقارن الجامعات في هذه المجالات.



وثمن رئيس الجامعة الجهود المبذوله للارتقاء بوضع الجامعة وترتيبها داخل مختلف التصنيفات، وحث على مواصلة العمل في هذا الملف لوضع الجامعة على خريطة المنافسة العالمية في مجال الخدمات التعليمية.

وأشارت الدكتوره سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة ان النتائج المتميزة التي حققتها الجامعة تعكس بشكل ايجابى الخطوات التي اتخذتها الجامعة ضمن إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، والتى تركز على أهمية التصنيفات العالمية كأداة استرشادية تسهم في تحسين الأداء للمؤسسات الأكاديمية والبحثية مع دول العالم المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.