تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
محافظات

مسابقات فنية ورياضية بمبادرة إجازة في مركز شباب ناصر ببني سويف

الشباب والرياضة ببني سويف
الشباب والرياضة ببني سويف

أطلقت  مديرية الشباب والرياضة ببني سويف برئاسة هشام الجبالي  مبادرة وزارة  الشباب  “إجازة في مركز شباب”  

بحضور الدكتور ابوالخير عبدالتواب  وكيل المديرية للرياضة والدكتور وجيه بدوي  مدير إدارة تنمية النشئ و علي ممدوح شرف الدين   الراعي الرسمي  للمبادرة وذلك بمركز شباب ناصر شمال المحافظة .

حيث تم تنظيم يوم رياضي ومسابقات فنية في الرسم الفوري ومسابقات رياضية ومعلومات عامة وألعاب الشطرنج والدمنيو ختاما بمباريات لكرة القدم  وغيرها من البرامج الترفيهية وبرامج التوعية ضد التدخين والمخدرات وغيرها من البرامج الهادفة  ضمن مبادرة "إجازة في مركز شباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بكافة المديريات وبمديرية الشباب والرياضة  ببني سويف

تأتي هذه الأنشطة احتفاءً بإجازة نصف العام للطلاب، تقدم من خلالها البرامج المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وأوضح هشام الجبالي  وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف ، أن مراكز الشباب تقدم خلال المبادرة تدريب النشء والشباب ضمن البرامج التطوعية والكشفية، بالإضافة إلى تدريب مشواري الذي يشمل المهارات الحياتية وريادة الأعمال والتنمية المهنية وبرامج "طور وغير"، بخلاف تدريب الأكاديميات الرياضية التي تشمل كافة اللعبات الرياضية وبرامج تمكين المرأة والفتاة من خلال تدريبات أندية الفتاة، بخلاف برامج المشروعات التجريبية للنشء.

كما أضاف «الجبالي » أن مراكز الشباب تحولت إلى منصة متكاملة لبناء قدرات الشباب والنشء لشباب طموح ريادي، لتتجاوز مفهوم الأنشطة الترفيهية التقليدية لتواكب التطور المستمر وعصر التحول الرقمي .

مختتما "نحن لا نقدم مجرد أنشطة عابرة، بل نصيغ رؤية لبناء الشخصية المصرية من خلال ورش عمل وندوات تثقيفية وهوية بصرية موحدة تعزز قيم الولاء والانتماء والعمل الجماعي لدى شبابنا"

وفي كلمته أكد علي ممدوح رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للمبادرة في بني سويف أن الشركة وقعت في وقت سابق  بروتوكول تعاون، بين الشركة ومديرية الشباب والرياضة  يهدف إلى تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية، وتنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التطوعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الشباب الحياتية.مشيرا الي ان الدعم سواء المادي أو المعنوي للشباب ماهو الا واجب علينا نحو وطننا الكبير مصر ونحو ابنائنا من الشباب والفتيات  لدعمهم ولتخريج جيل واعي  من الشباب حريص علي حب بلده .

بني سويف الشباب والرياضة اجازة في مركز شباب

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

مجلس الشيوخ

برلماني يطالب بربط الإعفاء من تحصيل جمارك الهواتف بمدة الإقامة للسياح

النائب عادل ناصر

برلماني: تلاحم الشرطة مع الشعب صمام أمان الوطن.. وكلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة قوية

مجلس النواب

طلب إحاطة في البرلمان بسبب توقف هواتف السائحين

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

