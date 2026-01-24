مسابقات فنية ورياضية بمبادرة إجازة في مركز شباب ناصر ببني سويف

أطلقت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف برئاسة هشام الجبالي مبادرة وزارة الشباب “إجازة في مركز شباب”

بحضور الدكتور ابوالخير عبدالتواب وكيل المديرية للرياضة والدكتور وجيه بدوي مدير إدارة تنمية النشئ و علي ممدوح شرف الدين الراعي الرسمي للمبادرة وذلك بمركز شباب ناصر شمال المحافظة .

حيث تم تنظيم يوم رياضي ومسابقات فنية في الرسم الفوري ومسابقات رياضية ومعلومات عامة وألعاب الشطرنج والدمنيو ختاما بمباريات لكرة القدم وغيرها من البرامج الترفيهية وبرامج التوعية ضد التدخين والمخدرات وغيرها من البرامج الهادفة ضمن مبادرة "إجازة في مركز شباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بكافة المديريات وبمديرية الشباب والرياضة ببني سويف

تأتي هذه الأنشطة احتفاءً بإجازة نصف العام للطلاب، تقدم من خلالها البرامج المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وأوضح هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف ، أن مراكز الشباب تقدم خلال المبادرة تدريب النشء والشباب ضمن البرامج التطوعية والكشفية، بالإضافة إلى تدريب مشواري الذي يشمل المهارات الحياتية وريادة الأعمال والتنمية المهنية وبرامج "طور وغير"، بخلاف تدريب الأكاديميات الرياضية التي تشمل كافة اللعبات الرياضية وبرامج تمكين المرأة والفتاة من خلال تدريبات أندية الفتاة، بخلاف برامج المشروعات التجريبية للنشء.

كما أضاف «الجبالي » أن مراكز الشباب تحولت إلى منصة متكاملة لبناء قدرات الشباب والنشء لشباب طموح ريادي، لتتجاوز مفهوم الأنشطة الترفيهية التقليدية لتواكب التطور المستمر وعصر التحول الرقمي .

مختتما "نحن لا نقدم مجرد أنشطة عابرة، بل نصيغ رؤية لبناء الشخصية المصرية من خلال ورش عمل وندوات تثقيفية وهوية بصرية موحدة تعزز قيم الولاء والانتماء والعمل الجماعي لدى شبابنا"

وفي كلمته أكد علي ممدوح رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للمبادرة في بني سويف أن الشركة وقعت في وقت سابق بروتوكول تعاون، بين الشركة ومديرية الشباب والرياضة يهدف إلى تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية، وتنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التطوعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الشباب الحياتية.مشيرا الي ان الدعم سواء المادي أو المعنوي للشباب ماهو الا واجب علينا نحو وطننا الكبير مصر ونحو ابنائنا من الشباب والفتيات لدعمهم ولتخريج جيل واعي من الشباب حريص علي حب بلده .