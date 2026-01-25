بني سويف: توزيع 2.2 مليون جنيه على 300 أسرة من الأرامل وذوي الهمم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف جمعية الاورمان في تنظيم حفل لتوزيع منح مالية لعدد (300) أسرة من الأرامل والمرضى وذوى الهمم الغير قادرين بقرى مراكز محافظة بني سويف، بتكلفة اجمالية وصلت 2 مليون و210 آلاف جنيه.

وأكدت هبه مصطفى الجلالى، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، على أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته ، قائلة ( أننا جئنا جميعا للعمل على تخفيف العبء عن المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة(، مشيرة إلى أن سعادة ورضا المواطن هي الهدف الرئيس لمجهودات الحكومة.

لافتة إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز، وهي النهج الذي دعا إليه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، لتكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، كما وجهت الشكر والتقدير لجمعية الاورمان على الجهود المبذولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.



من جانبه أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت هبه مصطفى الجلالى لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأوضح إن الاورمان لايتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، مشيرا إلى أن أنشطة الاورمان تضم عمل قوافل علاجية واشعة للحالات المستحقة بمستشفى الجامعى ببني سويف، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة وإقامة اكشاك.

مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة .