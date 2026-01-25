مصرع شخص تحت عجلات القطار ببني سويف

لقي شخص مصرعه اليوم الأحد، صدمه قطار أمام مزلقان السادات بمدينة بني سويف خلال عبوره شريط السكك الحديدية من مكان غير مصرح به ، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان السادات بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثة ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي.



وتبين أن المتوفي يدعى؛ عمرو سيد محفوظ سيد 43 عامًا، يقيم بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.