رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية عيد الشرطة الــ 74 بمعسكر قوات الأمن

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، احتفالية مديرية أمن بني سويف بعيد الشرطة الـ 74 بمعسكر قوات الأمن، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة.

حيث بدأت مراسم الاحتفال بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وعزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن.

وخلال الاحتفال، قدم الدكتور طارق علي، التهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد الأمن بمناسبة الذكري 74 لعيد الشرطة المصرية، مشيدا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، ومواجهة قوى الشر والإرهاب، معرباُ عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قد أرسل برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جاء فيها يطيب لي أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة الذكري الــ 74 لعيد الشرطة داعياً المولي عز وجل بدوام التوفيق والسداد لفخامتكم ولمصرنا الغالية العزة والكرامة.

كما بعث رئيس الجامعة ببرقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة هنأهم خلالها بهذه المناسبة وأن يعيد الله على مصر والشعب المصري تلك الأيام بالخير والازدهار.