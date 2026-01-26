قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين الجدد في بني سويف

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين المقبولين مبدئيًا لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تخصص اللغة العربية، من أبناء محافظة بني سويف، ممن تم قبول رغباتهم للعمل بمحافظات ( الجيزة، الدقهلية، المنوفية) ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف مُعلماً، وذلك في ضوء حرص المديرية على توفير التسهيلات المطلوبة  للتيسير والتخفيف الأعباء عن المعلمين.

أشارت أمل الهواري، وكيل وزارة التعليم، إلى متابعة ختام فعاليات البرنامج ، بتفقدها قاعات التدريب بمدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية (النيل سابقًا)، للاطمئنان على انتظام البرنامج وجودة المحتوى التدريبي المقدم ، حيث يُنفَّذ البرنامج التدريبي من خلال إدارة التدريب بالمديرية تحت إشراف  غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب، والتي أكدت أن هذا التدريب يأتي بدعم  نادية عبد الله، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة رهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية.

وخلال متابعتها لفعاليات البرنامج في يومه الأخير، أكدت وكيل التعليم  أن هذا التدريب يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة  ، بهدف إعداد وتأهيل المعلمين الجدد مهنيًا وتربويًا وذهنيًا وبدنيًا، بما يسهم في تمكينهم من أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة واقتدار فور تسلمهم مهام العمل ، مشيرة إلى أنه تم توفير التجهيزات والإمكانات اللازمة لضمان خروج البرنامج التدريبي بالشكل اللائق وتحقيق أهدافه، حيث نُفِّذ البرنامج على مدار 3 أيام متتالية وفق خطة تدريبية معتمدة راعت الجوانب التربوية والذهنية والبدنية للمُعلمين الجُدُد.

وفي ختام المتابعة، طالبت وكيل الوزارة  المعلمين المتدربين، بأهمية الانضباط، والتحلي بروح المسؤولية، وبذل أقصى الجهد ليكونوا نموذجًا مشرفًا لمعلمي مصر الجدد، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب معلمًا واعيًا، قادرًا على مواكبة متغيرات العصر والمساهمة الفاعلة في تطوير المنظومة التعليمية.

بني سويف الفشن تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

افتتاح فرع لصيدلية الإسعاف في الوادي الجديد قريبا.. تفاصيل

تحصين الثروة الحيوانية

خلال 3 أسابيع.. تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة

جانب من الحدث

صحة الوادى الجديد يتصدر القطاع الخدمى على مستوى الجمهورية

بالصور

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد