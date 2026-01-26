ختام البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين الجدد في بني سويف

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين المقبولين مبدئيًا لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تخصص اللغة العربية، من أبناء محافظة بني سويف، ممن تم قبول رغباتهم للعمل بمحافظات ( الجيزة، الدقهلية، المنوفية) ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف مُعلماً، وذلك في ضوء حرص المديرية على توفير التسهيلات المطلوبة للتيسير والتخفيف الأعباء عن المعلمين.

أشارت أمل الهواري، وكيل وزارة التعليم، إلى متابعة ختام فعاليات البرنامج ، بتفقدها قاعات التدريب بمدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية (النيل سابقًا)، للاطمئنان على انتظام البرنامج وجودة المحتوى التدريبي المقدم ، حيث يُنفَّذ البرنامج التدريبي من خلال إدارة التدريب بالمديرية تحت إشراف غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب، والتي أكدت أن هذا التدريب يأتي بدعم نادية عبد الله، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة رهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية.

وخلال متابعتها لفعاليات البرنامج في يومه الأخير، أكدت وكيل التعليم أن هذا التدريب يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة ، بهدف إعداد وتأهيل المعلمين الجدد مهنيًا وتربويًا وذهنيًا وبدنيًا، بما يسهم في تمكينهم من أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة واقتدار فور تسلمهم مهام العمل ، مشيرة إلى أنه تم توفير التجهيزات والإمكانات اللازمة لضمان خروج البرنامج التدريبي بالشكل اللائق وتحقيق أهدافه، حيث نُفِّذ البرنامج على مدار 3 أيام متتالية وفق خطة تدريبية معتمدة راعت الجوانب التربوية والذهنية والبدنية للمُعلمين الجُدُد.

وفي ختام المتابعة، طالبت وكيل الوزارة المعلمين المتدربين، بأهمية الانضباط، والتحلي بروح المسؤولية، وبذل أقصى الجهد ليكونوا نموذجًا مشرفًا لمعلمي مصر الجدد، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب معلمًا واعيًا، قادرًا على مواكبة متغيرات العصر والمساهمة الفاعلة في تطوير المنظومة التعليمية.