محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتابع النظافة ورفع المخلفات بمنطقة منخفض التكاليف

ابراهيم جادالله

تابع اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بعدد من مناطق المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف حملات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشهدت منطقة منخفض التكاليف تنفيذ حملة موسعة للنظافة العامة، تضمنت رفع المخلفات الشجرية والمخلفات الصلبة، إلى جانب تفريغ الحاويات المنتشرة بالمنطقة.

كما شملت الحملة أعمال الكنس ورفع الأتربة وتسوية بعض المناطق لتحسين البيئة المحيطة ورفع كفاءة النظافة بالشوارع، وذلك من خلال فرق العمل والمعدات التابعة للوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأسفرت الأعمال عن رفع ما يقرب من 20 طنًا من المخلفات، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة المدينة والارتقاء بالمظهر العام.

وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار تكثيف حملات النظافة اليومية لتشمل كافة المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين البيئة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر سفاجا مدينة الغردقة الغردقة

