قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور
وزير البترول: مصر نجحت في تثبيت إنتاج الغاز عند 3.5 مليار متر مكعب شهريًا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: جوائز التميز الحكومي تعكس حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتورة هند أحمد عبد العزيز، الموظفة بإدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، بمناسبة فوزها بالمركز الثاني في فئة أفضل موظف حكومي ضمن فعاليات الدورة الرابعة من “جائزة مصر للتميز الحكومي”، والتي أقيمت تحت رعاية    السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ بني سويف أن هذا التكريم يعكس بصورة واضحة الرؤية الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، وبناء جهاز إداري كفء يعتمد على الكفاءة والتميز والابتكار، مشيرًا إلى أن ما تحققه الكوادر الشابة من نجاحات هو ثمرة مباشرة للاستثمار في الإنسان المصري.

وأكد محافظ بني سويف، أن حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، وحرصه على تكريم الفائزين، يعكس اهتمام الدولة ب بترسيخ ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري، ويجسد دعم الحكومة الكامل لكل نموذج ناجح ومتميز يسهم بجهده وفكره في تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن محافظة بني سويف، في ظل الإدارة الحالية، وضعت تمكين الشباب والارتقاء بالعنصر البشري على رأس أولوياتها، من خلال إتاحة الفرص الحقيقية أمام الكفاءات الشابة لتولي مواقع مؤثرة، والمشاركة الفعالة في صنع القرار، وهو ما أسهم في بروز نماذج مشرفة مثل الدكتورة هند أحمد عبد العزيز.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الدكتورة هند تُعد نموذجًا مشرفًا للكوادر الشابة المتميزة، حيث تجمع بين الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي والخبرة العملية، لافتًا إلى كونها خريجة البرنامج الرئاسي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب توليها مهام رئيس الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري للشباب بمحافظة بني سويف.

وأضاف المحافظ أن تجربة المجلس الاستشاري للشباب بمحافظة بني سويف تُعد من المبادرات الرائدة على مستوى المحافظات، حيث تم إطلاقها في يناير 2020 كترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك الشباب في عملية التنمية، وخلق قناة تواصل مباشرة بين الشباب والقيادة التنفيذية، من خلال العمل التطوعي والمشاركة في إدارة الملفات التنموية بالمحافظة.

وأوضح أن المجلس يعمل عبر ستة محاور رئيسية تغطي مختلف مجالات التنمية، تشمل: المحور الاقتصادي، التنمية المحلية، الحوكمة والتحول الرقمي، المحور الاجتماعي، العمل العام، وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس يضم حاليًا 119 شابًا وفتاة ضمن الدفعة الثانية التي تم إطلاقها في فبراير 2023، بما يحقق الاستدامة وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة.

وأكد محافظ بني سويف أن استمرار اللقاءات الدورية مع المجلس، وآخرها اللقاء الموسع في يناير 2026، يعكس إيمان المحافظة بأن الشباب شريك أصيل في التنمية وليس مجرد متلقٍ للخدمة، لافتًا إلى البعد الإنساني والمجتمعي لهذه التجربة، والتي تجلت في تكريم أسرة أحد أعضاء المجلس الراحلين تقديرًا لعطائه.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هند أحمد عبد العزيز عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على دعمه المستمر وثقته في الكوادر الشابة، مؤكدة أن ما تشهده المحافظة من مناخ داعم ومحفز للتميز كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشادت “هند" برؤية محافظة بني سويف في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار، مؤكدة أن هذا النهج يعكس توجيهات القيادة السياسية، ويُسهم في إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد احتفالية “جائزة مصر للتميز الحكومي” في دورتها الرابعة، والتي أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وكبار المسؤولين، وسفراء، وشخصيات عامة، حيث تم تكريم الفائزين من مختلف الجهات الحكومية تقديرًا لجهودهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بني سويف السيسي محاافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ليلة النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

آثار الأقصر

آثار الأقصر تنقذ طريق الكباش من حرائق محتملة.. السر هنا

جانب من التكريم

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تحصد المركز الثاني بجائزة التميز الحكومي

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد