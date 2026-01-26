محافظ بني سويف: جوائز التميز الحكومي تعكس حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتورة هند أحمد عبد العزيز، الموظفة بإدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة، بمناسبة فوزها بالمركز الثاني في فئة أفضل موظف حكومي ضمن فعاليات الدورة الرابعة من “جائزة مصر للتميز الحكومي”، والتي أقيمت تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ بني سويف أن هذا التكريم يعكس بصورة واضحة الرؤية الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، وبناء جهاز إداري كفء يعتمد على الكفاءة والتميز والابتكار، مشيرًا إلى أن ما تحققه الكوادر الشابة من نجاحات هو ثمرة مباشرة للاستثمار في الإنسان المصري.

وأكد محافظ بني سويف، أن حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، وحرصه على تكريم الفائزين، يعكس اهتمام الدولة ب بترسيخ ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري، ويجسد دعم الحكومة الكامل لكل نموذج ناجح ومتميز يسهم بجهده وفكره في تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن محافظة بني سويف، في ظل الإدارة الحالية، وضعت تمكين الشباب والارتقاء بالعنصر البشري على رأس أولوياتها، من خلال إتاحة الفرص الحقيقية أمام الكفاءات الشابة لتولي مواقع مؤثرة، والمشاركة الفعالة في صنع القرار، وهو ما أسهم في بروز نماذج مشرفة مثل الدكتورة هند أحمد عبد العزيز.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الدكتورة هند تُعد نموذجًا مشرفًا للكوادر الشابة المتميزة، حيث تجمع بين الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي والخبرة العملية، لافتًا إلى كونها خريجة البرنامج الرئاسي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب توليها مهام رئيس الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري للشباب بمحافظة بني سويف.

وأضاف المحافظ أن تجربة المجلس الاستشاري للشباب بمحافظة بني سويف تُعد من المبادرات الرائدة على مستوى المحافظات، حيث تم إطلاقها في يناير 2020 كترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك الشباب في عملية التنمية، وخلق قناة تواصل مباشرة بين الشباب والقيادة التنفيذية، من خلال العمل التطوعي والمشاركة في إدارة الملفات التنموية بالمحافظة.

وأوضح أن المجلس يعمل عبر ستة محاور رئيسية تغطي مختلف مجالات التنمية، تشمل: المحور الاقتصادي، التنمية المحلية، الحوكمة والتحول الرقمي، المحور الاجتماعي، العمل العام، وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس يضم حاليًا 119 شابًا وفتاة ضمن الدفعة الثانية التي تم إطلاقها في فبراير 2023، بما يحقق الاستدامة وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة.

وأكد محافظ بني سويف أن استمرار اللقاءات الدورية مع المجلس، وآخرها اللقاء الموسع في يناير 2026، يعكس إيمان المحافظة بأن الشباب شريك أصيل في التنمية وليس مجرد متلقٍ للخدمة، لافتًا إلى البعد الإنساني والمجتمعي لهذه التجربة، والتي تجلت في تكريم أسرة أحد أعضاء المجلس الراحلين تقديرًا لعطائه.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هند أحمد عبد العزيز عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على دعمه المستمر وثقته في الكوادر الشابة، مؤكدة أن ما تشهده المحافظة من مناخ داعم ومحفز للتميز كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشادت “هند" برؤية محافظة بني سويف في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار، مؤكدة أن هذا النهج يعكس توجيهات القيادة السياسية، ويُسهم في إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد احتفالية “جائزة مصر للتميز الحكومي” في دورتها الرابعة، والتي أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وكبار المسؤولين، وسفراء، وشخصيات عامة، حيث تم تكريم الفائزين من مختلف الجهات الحكومية تقديرًا لجهودهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.