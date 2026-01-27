محافظ بني سويف يُناقش مع نائب وزير الصحة للسكان مستجدات الجهود المبذولة في ملف السكان

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،بمكتبه صباح اليوم، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة "المُشرف على المجلس القومي للسكان "،وذلك في حضور:السيد "بلال حبش "نائب محافظ بني سويف ،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان ،لبحث تعظيم سبل التعاون في قطاع تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بنائبة الوزير في مستهل زيارتها لبني سويف ، مؤكداً أهمية حشد كافة الجهود للدفع للأمام في ملف السكان،و الذي يتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف القطاعات،مشيرا إلى دعم المحافظة لجهود كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية بهذا الملف

هذا ومن المقرر أن يشهد المحافظ ونائب الوزير الاجتماع الإقليمي للسكان بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة ،لمناقشة إنجازات الخطة العاجلة وتطبيقاتها والتكليفات للجهات المختلفة بالمحافظة و تحليل الموقف السكاني وعرض أنشطة الخطة خلال الفترة الماضية، بجانب عرض ما تم تنفيذه من توصيات خلال اجتماع المجلس الأخير .