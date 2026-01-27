قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
تقارير رقابية: قيادات في وزارة الزراعة صرفت رواتب لـ أسماء وهمية| تفاصيل
محافظات

محافظ بني سويف يُناقش مع نائب وزير الصحة للسكان مستجدات الجهود المبذولة في ملف السكان

بني سويف : محمد عبدالحليم

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،بمكتبه صباح اليوم، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة "المُشرف على المجلس القومي للسكان "،وذلك في حضور:السيد "بلال حبش "نائب محافظ بني سويف ،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان ،لبحث تعظيم سبل التعاون في قطاع تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بنائبة الوزير في مستهل زيارتها لبني سويف ، مؤكداً أهمية حشد كافة الجهود للدفع للأمام في ملف السكان،و الذي يتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف القطاعات،مشيرا إلى دعم المحافظة لجهود كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية بهذا الملف

هذا ومن المقرر أن يشهد المحافظ ونائب الوزير الاجتماع الإقليمي للسكان بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة ،لمناقشة إنجازات الخطة العاجلة وتطبيقاتها والتكليفات للجهات المختلفة بالمحافظة و تحليل الموقف السكاني وعرض أنشطة الخطة خلال الفترة الماضية، بجانب عرض ما تم تنفيذه من توصيات خلال اجتماع المجلس الأخير .

بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي للإعاقة يوفر كراسي متحركة لذوي الهمم بمعرض الكتاب

الاعلى للاعلام

وفد المجلس الأعلى للإعلام يهنئ المستشار هشام بدوي

نفي

حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

بالصور

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

