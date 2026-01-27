صحة بني سويف: تقديم 405 خدمات طبية لأهالي قرية بني خليفة بمركز ناصر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية بني خليفة مركز ناصر يوم الاثنين 26 يناير الجاري،وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 3 عيادات في3 تخصصات (الباطنة، الأطفال ، النساء )وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 119مريض وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 60 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 405خدمات طبية .